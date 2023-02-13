Điểm mặt những sao nữ có tạo hình mỹ nữ Tây vực xinh đẹp nhất màn ảnh Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc xuất thần

Tạo hình mỹ nữ Tây vực của Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt vì quá xinh đẹp.

Trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc được phát sóng hiện nay, tạo hình Tây vực của dàn sao nữ càng khiến khán giả mê mẩn vì quá xinh đẹp. Đây cũng là một trong những số ít tạo hình khiến fan tỏ ra đau đầu để bình chọn ra những mỹ nhân đẹp nhất bởi ai nấy cũng đều rất xinh đẹp. Dưới đây là một số mỹ nhân được fan bình chọn có tạo hình này đẹp nhất.

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Không thể phủ nhận vẻ đẹp lai tây của Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến cho dân tình chết mê chết mệt, đặc biệt là với tạo hình Tây vực trong bộ phim Trường Ca Hành. Dù không nhìn thấy hết gương mặt của mỹ nhân tân cương nhưng ai nấy cũng đều phát sốt với nét xinh đẹp của cô nàng. Thậm chí một số người còn cho rằng việc che một nửa gương mặt còn khiến khí chất của cô thêm phần huyền bí và cực kỳ quyến rũ.

Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Tạo hình Tây vực của Triệu Lệ Dĩnh trong Thục Sơn Chiến Kỷ nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Đôi mắt của cô u buồn, ngấn lệ, đôi khi sắc sảo khiến nhiều người cực kỳ bất ngờ với nhan sắc của nàng. Bành Tiểu Nhiễm Bành Tiểu Nhiễm - Ảnh: Internet Đông Cung là bộ phim cổ trang đầu tiên của Bành Tiểu Nhiễm nhận được vô số lời khen khi thể hiện thành công vai diễn nàng công chúa bất hạnh Tiểu Phong. Với nét đẹp ngây thơ, đang yêu, pha chút tinh nghịch, thông minh, Bành Tiểu Nhiễm khoác lên mình trang phục Tây vực tưởng chừng như bước ra từ nguyên tác.

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