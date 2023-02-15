Không phải Hoàng Cảnh Du, nam thần này mới là người được Địch Lệ Nhiệt Ba chọn để đi chơi ngày Valentien

Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên vì có blogger đăng tin cô nàng có thai cùng bạn diễn Hoàng Cảnh Du . Thông tin này vừa đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Tuy nhiên ngay sau đó, Gia Hành Thiên Hạ và cả phòng làm việc của nàng mỹ nữ Tân Cương đều lên tiếng phủ nhận và công bố kiện những người tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, đúng vào dịp Valentine, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện cùng một nam thần Cbiz đã thu hút sự quan tâm của netizen. Cụ thể, phía đoàn làm phim An Lạc Truyện đã tung ra một đoạn video siêu ngọt ngào của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn . Đoạn video này đã nhận được lượng tương tác rất lớn của cư dân mạng.

Bên cạnh đó, nhiều người hi vọng rằng tin tức hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du là giả. Bởi nam tài tử trước đó có đời sống tình cảm ồn ào. Anh từng dính scandal kết hôn, bạo hành và phản bội vợ cũ.

Đây là phân cảnh nữ chính Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) cùng nhau đi ngắm chợ đêm. Không chỉ có ngoại hình cực đẹp đôi mà màn tương tác ngọt ngào của cả hai cũng khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Chênh lệch chiều cao giúp Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba trông rất hợp đôi. Sở hữu chiều cao 1m86, Cung Tuấn đem lại cảm giác mạnh mẽ và tiêu soái khi sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều khán giả cho rằng phản ứng hóa học của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tốt hơn rất nhiều so với những lần kết hợp trước của mỹ nhân Tân Cương.

Bộ phim cổ trang An Lạc Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết “Đế hoàng thư” của tác giả Tinh Linh. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện vai nữ chính Nhậm An Lạc, vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm sự thật, rửa oan cho người thân, cô đã được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn thủ vai) cưu mang và trở thành phụ tá của chàng.

Khán giả rất mong chờ “An Lạc truyện” trong năm 2023 này bởi cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đều có ngoại hình đẹp và lượng fan đông đảo, xếp top đầu Cbiz.