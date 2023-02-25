Choáng ngợp với không gian sống của 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư

Đứng từ trong nhà sẽ có tầm nhìn toàn cảnh bên ngoài, đặc biệt là ngắm được hoàng hôn và bình minh. Phòng khách, phòng ăn và nhà bếp tích hợp trong cùng một không gian, với tổng diện tích 140 m2.

Ngày 23/2, QQ đưa tin, mẫu căn hộ của Triệu Lộ Tư hiện đang "gây bão" thị trường bất động sản Trung Quốc khi được nhiều người trẻ ưa chuộng. Theo đó, căn hộ của Triệu Lộ Tư tọa lạc tại trung tâm Thành Đô, được thiết kế mở với kính bao bọc để không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh đó, không gian phòng bếp gây ấn tượng với tông màu xám, trắng, kem và nâu cùng các thiết kế nội thất tối giản để tạo cảm giác sang trọng. Người đẹp 25 tuổi tiết lộ cô thường dành nhiều thời gian để nấu ăn.

Phòng ngủ và phòng tắm rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Bồn tắm được cô sắp xếp gần khu vực cửa kính, tạo cảm giác thư giãn. Theo nữ diễn viên, các tấm kính xây dựng đã được xử lý đặc biệt để có thể nhìn từ trong ra nhưng không thể nhìn từ ngoài vào, nhằm đảm bảo sự riêng tư. Để tiện lợi hơn, cô cũng lắp đặt rèm cửa tự động.

Nội thất trong căn hộ của Triệu Lộ Tư không cầu kỳ hay sặc sỡ mà mang đến sự hiện đại, thoáng đãng. Theo nữ diễn viên, cô bỏ ra rất nhiều tâm huyết và thời gian để trang trí, chăm chút cho không gian sống.

"Cuộc sống của tôi luôn ồn ào, di chuyển liên tục và mất nhiều năng lượng. Vì vậy, tôi hy vọng căn nhà sẽ là nơi giúp mình cảm thấy thanh thản, thoải mái và thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi", Triệu Lộ Tư chia sẻ. Cô cho biết thích vẽ tranh, cắm hoa, nấu ăn, chăm sóc thú cưng và ngắm đường phố về đêm.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, từng được mệnh danh là "công chúa xuyên không" với những bộ phim truyền hình hài chiếu mạng. Hiện tại, cô là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, đặc biệt sau thành công của phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Trường Ca hành hay Tinh hán xán lạn.

Là ngôi sao được trả mức thù lao dẫn đầu, có nhiều vai diễn nổi bật, nhưng nữ diễn viên cũng luôn là tâm điểm của những chỉ trích từ dư luận. Công chúng thường xuyên phê phán cô diễn xuất một màu, rập khuôn nhân vật. Trong nhiều năm, sao trẻ đóng đạt nhất vai diễn "cô gái ngọt ngào, hài hước", trong các bộ phim thần tượng "mỳ ăn liền".

Hai năm qua, Triệu Lộ Tư cũng là một trong những gương mặt sao trẻ khiến khán giả bội thực khi xuất hiện trong quá nhiều dự án phim. Một năm cô có thể nhận liền tay 2-3 dự án, phim này chưa quay xong đã có tên trong danh sách diễn viên chính của phim khác.