Mới đây nhất, vị đạo diễn tai tiếng nhất nhì Cbiz Quách Kính Minh bị cáo buộc có hành động không phù hợp với Ngu Thư Hân trong quá trình quay bộ phim truyền hình mới Vân Chi Vũ.

Trong những hình ảnh hậu trường mới của bộ phim cổ trang sắp ra mắt Vân Chi Vũ do được cánh phóng viên ghi hình lại, netizen xứ Trung đã ngay lập tức phát hiện điều sai trai của nam đạo diễn với nữ diễn viên Ngu Thu Hân. Cụ thể, nam đạo diễn này bị chụp lại đúng khoảnh khắc đặt tay lên đùi Ngu Thư Hân. Đạo diễn luồn tay vào bên trong chiếc găng tay sưởi ấm trên đùi Ngu Thư Hân, xoa qua xoa lại rồi rút tay ra. Đáng chú ý, vẻ mặt của nữ diễn viên sau đó khiến fan có cảm giác cô nàng đang tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng vì không muốn làm to chuyện nên đành cho qua.

Khán giả khó chịu với hành động của Quách Kính Minh - Ảnh: Internet Những bức ảnh này đang được lan truyền trên Weibo và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một số cư dân mạng đang chỉ trích Quách Kính Minh và gọi hành động của anh là “quấy rối tình dục” đối với Ngu Thư Hân.

Mặt khác, có ý kiến ​​cho rằng cư dân mạng không nên quá gay gắt. Theo Sohu, buổi tối ở phim trường rất lạnh nên Quách Kính Minh đã mang găng tay sưởi để giữ ấm cho cô. Đó chỉ đơn giản là hành động giúp đỡ chứ không hề có ý định nào khác cả nên cư dân mạng không nên hiểu sai về nam đạo diễn. Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet Quách Kính Minh là một đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc vướng nhiều tranh cãi. Ngoài những phát ngôn gây sốc mỗi khi ra mắt tác phẩm mới, anh còn có một thời gian dài bị tẩy chay, thậm chí bị hạn chế hoạt động vì scandal đạo nhạc. Bộ phim Vân Chi Vũ do cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đảm nhận vai chính. Dù phim chưa ra mắt nhưng đã khiến người xem mong chờ và háo hức trước phản ứng hóa học của cả hai trong phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-phan-no-truoc-hinh-anh-nam-ao-dien-co-hanh-ong-khong-chuan-muc-voi-ngu-thu-han-559698.html