Hắc Liên Hoa Công Lược: Rộ tin đoàn làm phim đã tìm ra ngôi sao thay thế Trần Phi Vũ sánh duyên cùng Ngu Thư Hân?

Với việc Trần Phi Vũ gặp phải drama lớn, hàng loạt dự án có sự góp mặt của anh đang nhận nhiều rắc rối không kém.

Chỉ vừa mới có chút danh tiếng nhờ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ đã gặp phải biến căng, đến mức có nguy cơ hủy hoại sự nghiệp, cụ thể trong khoảng thời gian vừa qua netizen đang cảm thấy thất vọng khi những tấm ảnh giường chiều của nam diễn viên bị lộ ra bên ngoài. Đáng nói hơn ở chỗ người phụ nữ được cho qua lại với anh chàng lại là người đã có gia đình.

Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Dù phía phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã phát văn bản thanh minh, thời điểm Trần Phi Vũ quen cô gái kia, hai người hoàn toàn độc thân, không có chuyện người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác nhưng hình ảnh của Trần Phi Vũ cũng đã bị ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng.

Đáng nói, đây còn là thời điểm dự án Hắc Liên Hoa Công Lược chuẩn bị công bố dàn cast, khai máy vào tháng 4 tới. Nếu như không có scandal nổ ra, Trần Phi Vũ nghiễm nhiên có một suất diễn chính. Tuy nhiên, với những rắc rối ở thời điểm hiện tại khả năng anh bị thay thế là rất cao.

Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Hắc Liên Hoa Công Lược là hạng mục cấp S+ do Tencent sản xuất, hợp tác cùng công ty Hằng Tinh. Thế nên, một số netizen cho rằng, trong lứa tiểu sinh top 95 hiện nay, chỉ có Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ hoặc Lưu Hạo Nhiên mới đủ sức gánh tác phẩm này.

Về phía cư dân mạng, cũng tỏ ra rất ủng hộ việc Vương Hạc Đệ tái hợp với Ngu Thư Hân lần 2, sau cú hit Thương Lan Quyết. Tuy nhiên, khả năng để cặp đôi này tái hợp là rất khó bởi ngôi sao họ Vương cũng đang có một lịch trình vô cùng bận rộn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hac-lien-hoa-cong-luoc-ro-tin-oan-lam-phim-a-tim-ra-ngoi-sao-thay-the-tran-phi-vu-sanh-duyen-cung-ngu-thu-han-555853.html