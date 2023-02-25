Sau thành công của 'Đi Đến Nơi Có Gió', Lý Hiện bất ngờ thay đổi diện mạo 'khác lạ'

Anh để lại bình luận hài hước dưới bài đăng, dặn dò người hâm mộ không nên chỉnh sửa hình ảnh của mình, kể cả màu tóc. Lý Hiện muốn loạt ảnh được giữ nguyên logic, ý tưởng ban đầu.

Mới đây, Lý Hiện gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc bạch kim. Vẻ ngoài cá tính của nam diễn viên hoàn toàn khác với hình tượng Tạ Chi Dao trong phim “Đi đến nơi có gió" đóng cùng Lưu Diệc Phi. Mỹ nam sinh năm 1991 mặc trang phục đen của Prada, tóc nhuộm bạch kim và đeo kính thời trang .

Diện mạo mới của nam diễn viên nhận nhiều lời khen. Khán giả nhận xét, đây là “cú lột xác" bất ngờ của Lý Hiện so với hình tượng của anh trong bộ phim gần đây.

Thời gian qua, phim truyền hình “Đi đến nơi có gió" do Lý Hiện và Lưu Diệc Phi đóng chính chiếm được cảm tình của khán giả nhờ nội dung nhẹ nhàng, mang tính “chữa lành". Nhân vật Tạ Chi Dao của Lý Hiện là chàng trai bỏ công việc lương cao ở thành phố để về quê lập nghiệp. Tạ Chi Dao được yêu thích bởi sự chân thành, ấm áp, sống tình nghĩa và luôn suy nghĩ tích cực. Người xem nhận xét, diễn xuất nhập tâm của Lý Hiện đã mang đến thành công cho nhân vật anh thể hiện. Tạo hình “trai quê" của nam diễn viên cũng rất “được lòng" các fan nữ. Sau nhiều năm sự nghiệp lận đận, Lý Hiện một lần nữa tìm lại hào quang nhờ bộ phim “Đi đến nơi có gió".

Tuy nhiên, Lý Hiện đang muốn chứng minh bản thân, thể hiện khả năng diễn xuất không cần dựa vào độ nổi tiếng, nên anh lựa chọn con đường đi khó khăn. Song nam diễn viên chưa đủ khả năng đóng chính các dự án lớn, còn những phim nhỏ lại được sản xuất thiếu chỉn chu, không thu hút người xem. Hiện tại, Lý Hiện còn có một dự án truyền hình nữa chưa lên sóng là Khi những vì sao tỏa sáng, đóng chung với nữ diễn viên Nhậm Mẫn.