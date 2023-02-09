'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã góp phần làm tăng trưởng du lịch ở tỉnh Vân Nam

Tin tức cũng cập nhật thêm rằng các chủ đề liên quan như "Hứa Đậu Hồng ăn bánh hoa Đại Lý" hay thăm thú một vài địa danh nổi tiếng cũng càn quét các bảng xếp hạng trong nhiều ngày. Đây là ý nghĩa tích cực của việc làm phim ngôn tình nhưng lại quảng bá, kích thích phát triển nền kinh tế du lịch địa phương hiệu quả.

Gần đây, theo bản tin thời sự của đài Thượng Hải, Đi Đến Nơi Có Gió được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt, điều này góp phần làm tăng trưởng du lịch tại tỉnh Vân Nam. Sau khi Đi Đến Nơi Có Gió ra mắt, số lượng đặt phòng đã có mức tăng trưởng ấn tượng, lên đến mức 90% dù giá phòng không ngừng đội lên. Thêm nữa, các món ăn đặc sản ở khu vực này cũng liên tục gây sốt, tạo nên bức tranh tổng thể khá tích cực.

Ngoài ra, nội dung phim Đi Đến Nơi Có Gió cũng được ca ngợi là có tác động đến việc chữa lành tâm hồn cho những người lao động yếu thế trong dịp đầu năm mới.

Bên cạnh đó, thống kê của XiaoHongShu cho thấy thì các hashtag liên quan đến phim Đi Đến Nơi Có Gió đã vượt con số 100.000, với hơn 170 triệu lượt hiển thị tìm kiếm. Số lượt tìm kiếm trong 30 ngày qua đã tăng 105% so với tháng trước, các từ khóa tìm kiếm nổi bật lần lượt là: Đại Lý, Sa Khê, Phượng Dương, tiểu viện Hữu Phong...

Với phim mới Đi Đến Nơi Có gió, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Hồng Đậu - cựu Trưởng bộ phận lễ tân khách sạn 5 sao. Hứa Hồng Đậu có tính cách kiên cường, tự tôn cao, cô chẳng bao giờ chịu đầu hàng khi chưa cố gắng hết sức. Dẫu vậy, Hứa Hồng Đậu vẫn có điểm yếu đuối như bao cô gái khác, đó là luôn che giấu bản thân, sợ người khác nhìn thấy những khía cạnh dễ tổn thương của mình.

Sau khi biết chuyện bạn thân bị ung thư, Hứa Hồng Đậu đã thay đổi suy nghĩ. Cô từ bỏ công việc bận rộn hiện tại để tìm đến nơi có thể giúp mình tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Nhân vật Hứa Hồng Đậu mang đến cho khán giả sự đồng cảm, sẻ chia vì tìm thấy một phần cuộc đời mình trong đó.