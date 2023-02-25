Chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị truy bắt với giá tiền thưởng hơn 6 tỷ đồng

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào ngày 24/2 vừa qua, cảnh sát Hong Kong đã tìm thấy thi thể của người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng ( Abby Choi ). Cơ quan chức năng cho biết, xác của cô đã bị hung thủ phân ra làm nhiều mảnh nhỏ và cho vào tủ lạnh bảo quản.

Hiện tại, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 nghi phạm của vụ án là bố mẹ và anh trai của chồng cũ Thái Thiên Phượng. Chồng cũ của cô - Alex Kwong - cũng bị truy bắt vì tình nghi có liên quan đến cái chết của nữ người mẫu. Cảnh sát suy đoán, Thái Thiên Phượng bị giết hại có thể là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD (hơn 300 tỷ đồng).

Trước khi tái hôn với người chồng đại gia hiện tại, Thái Thiên Phượng từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng "tham ăn lười làm". Sau khi ly hôn, nữ người mẫu phải chu cấp ngược lại cho nhà chồng, nhưng hai bên thường xuyên cãi vã vì cô cho rằng bản thân đang bị bòn rút và gia đình chồng là một "cái vực không đáy" khi đòi tiền không có điểm dừng. Bản thân chồng cũ của cô cũng không ra ngoài tìm việc làm mà chỉ đợi vợ cũ đưa tiền chu cấp.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, cha mẹ và người chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng đã treo thưởng 2 triệu HKD (hơn 6 tỷ đồng) để tìm Alex Kwong. Nguyên nhân là vì nghi ngờ anh ta chính là người chủ mưu trong vụ giết hại nữ người mẫu.

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.