Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại dã man: Đã bắt được chồng cũ, cha chồng là kẻ chủ mưu

Sao quốc tế 25/02/2023 19:00

Hiện tại, chồng cũ và các thành viên trong gia đình nhà chồng của Thái Thiên Phượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Truyền thông đưa tin vào ngày 24/2, cảnh sát đã tìm được thi thể của Thái Thiên Phượng (28 tuổi) tại một ngôi làng ở Taipo, Hong Kong. Trước đó 3 ngày, chồng cô đã báo cảnh sát việc Thái Thiên Phượng mất tích sau khi cô đi đón con tại nhà chồng cũ.

Đến sáng 25/2, cảnh sát Hong Kong ra thông báo chính thức cho biết thi thể nữ người mẫu bị chặt thành nhiều mảnh. Hai chiếc chân được tìm thấy trong tủ đông, một vài bộ phận được nấu chín, trong khi đó phần đầu được cho là chưa tìm thấy.

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại dã man: Đã bắt được chồng cũ, cha chồng là kẻ chủ mưu - Ảnh 1
Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man. Ảnh: Internet

Trong ngôi nhà nơi tìm thấy thi thể Thái Thiên Phượng còn có máy cắt, găng tay, áo mưa, cho thấy hung thủ giết người có chủ đích. 

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ các thành viên trong nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng gồm cha mẹ và anh trai chồng.

Alex, chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng, bị bắt khi đang tháo chạy, vì cáo buộc liên quan vụ cô bị sát hại.

Theo Orientaldaily, cảnh sát phát hiện Alex (họ Quảng) khi nghi phạm đang đợi tàu tại cảng ở Tung Chung, chuẩn bị lên tàu. Trước đó, Alex bị truy nã do tình nghi liên đới án mạng Thái Thiên Phượng.

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại dã man: Đã bắt được chồng cũ, cha chồng là kẻ chủ mưu - Ảnh 2
Alex, chồng cũ Thái Thiên Phượng cùng gia đình anh này đã bị bắt. Ảnh: Internet

Bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng, 65 tuổi, là người mưu sát, hai con trai của ông tham gia kế hoạch. Nguồn tin cho biết đầu tháng 2, ông Quảng thuê căn hộ ở Tai Po, chờ cơ hội ra tay. Các ô cửa sổ đều được che vải bạt kín mít, cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch một thời gian chứ không phải hành vi nhất thời. Ông Quảng vốn là cảnh sát, nghỉ việc hơn 10 năm trước.

Cha mẹ và anh trai của Alex bị bắt hôm 24/2. Cả gia đình bị nghi sát hại Thiên Phượng vì mâu thuẫn tiền bạc. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định gia đình này muốn sở hữu tài sản của người mẫu. Cô nắm khối tài sản vượt 100 triệu HKD (hơn 300 tỷ đồng).

Thái Thiên Phượng và Alex kết hôn năm 18 tuổi, có hai con. Sau khi ly hôn, Thái Thiên Phượng chung sống với Chris, con trai người sáng lập công ty sở hữu chuỗi nhà hàng lớn, có nhiều chi nhánh ở Hong Kong. Cô có hai con với Chris.

Dù ly dị, Thiên Phượng vẫn chăm lo kinh tế cho nhà chồng cũ. Cô từng mua một căn nhà cho họ ở, đứng tên ông Quảng. Thiên Phượng còn thuê anh trai của Alex làm tài xế cho cô.

Tuy nhiên, năm 2022, Thái Thiên Phượng muốn nhà chồng cũ bán căn nhà cô đã mua, lấy lại một phần tiền. Người mẫu đề xuất tìm nơi ở khác cho gia đình ông Quảng, nhưng ông này bất mãn, hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Theo luật pháp Hong Kong, dù cha chồng là chủ sở hữu, Thiên Phượng vẫn có quyền được bán bất động sản vì cô là người bỏ tiền mua.

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại dã man: Đã bắt được chồng cũ, cha chồng là kẻ chủ mưu - Ảnh 3

Theo HK01, Thái Thiên Phượng và người chồng giàu có hiện tại kết hôn từ năm 2016, sinh được 2 con nhưng không đăng ký hộ khẩu và độc lập về tài chính. Vì vậy, 2 con nữ người mẫu có với chồng cũ cũng sẽ được thừa hưởng tài sản của Thiên Phượng. Nếu Thái Thiên Phượng gặp bất trắc tính mạng, những người đang nuôi dưỡng 2 con của cô sẽ gián tiếp được sử dụng số tiền thừa kế.

"Mâu thuẫn tiền bạc là nguồn cơn của vụ án mạng thương tâm này. Số tiền tranh chấp khoảng 12,7 triệu USD. Điều gây phẫn nộ là hung thủ ra tay quá tàn độc", đại diện cảnh sát Tây Cửu Long cho biết.

Theo On, gia đình 4 người của chồng cũ Thái Thiên Phượng nếu bị định tội sẽ nhận hình phạt cao nhất là chung thân. Luật pháp Hong Kong không có án tử hình. Trường hợp cải tạo tốt, họ có thể được giảm án và ra tù trước thời hạn.

 

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