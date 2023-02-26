Lực lượng chức năng Hong Kong nỗ lực tìm kiếm thi thể người mẫu Thái Thiên Phượng

Sao quốc tế 26/02/2023 12:09

Các nỗ lực tìm kiếm thi thể của Thái Thiên Phượng vẫn đang được tiến hành trong sự dõi theo của toàn thể lực lượng chức năng và người dân Hong Kong.

Trang HK01 đưa tin, chiều ngày 25/2 vừa qua, sau khi bắt giữ thành công Alex Kwong - chồng cũ của Thái Thiên Phượng, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa khu vực nghĩa trang và đập nước ở Tseung Kwan O. Lực lượng 100 cảnh sát, thợ lặn, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã được cử đến hiện trường để tìm kiếm đầu và tay của nạn nhân.

Lực lượng chức năng Hong Kong nỗ lực tìm kiếm thi thể người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 1

Lực lượng chức năng Hong Kong nỗ lực tìm kiếm thi thể người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 2

Lực lượng chức năng Hong Kong nỗ lực tìm kiếm thi thể người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 3

Qua quá trình điều tra, xác định được Alex Kwon từng bê hộp hộp xốp có kích thước lớn đến khu vực này trước khi bỏ trốn. Vì vậy, giới chức Hong Kong cho rằng các phần khác của thi thể Thái Thiên Phượng đã bị nghi phạm bỏ lại tại đây.

Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết việc tìm kiếm thi thể của Thái Thiên Phượng vẫn chưa có kết quả. Hiện, công tác tìm kiếm quy mô lớn đang được tiếp tục và kỳ vọng sẽ có thành quả tương xứng.

"Vụ việc vẫn đang được điều tra và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đòi lại công bằng cho người đã khuất." - ông Chung Nhã Luân nói.

Lực lượng chức năng Hong Kong nỗ lực tìm kiếm thi thể người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 4

Trước đó, cảnh sát tìm thấy một vài bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng trong một ngôi nhà ở làng Lung Mei, Tai Po - khu vực vô cùng vắng vẻ. Cụ thể hai chân của nữ người mẫu đã được tìm thấy trong tủ lạnh, một nồi nghi là các bộ phận đã bị nấu chín nhưng không có đầu và thân.

Bước đầu suy đoán, cảnh sát cho rằng chủ mưu của vụ án này chính là bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Theo đó, ông này hiện 65 tuổi, là một cảnh sát về hưu và là người chủ mưu vụ giết người, hai con trai ông thì tham gia trực tiếp vào quá trình gây án.

Lực lượng chức năng Hong Kong nỗ lực tìm kiếm thi thể người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 5

Bên cạnh đó, vụ giết người cũng đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không phải một vụ xung đột nhất thời dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Các nghi phạm đã thuê nhà tại khu vực cực kỳ vắng vẻ, mua máy cắt thịt và nhiều dụng cụ gây án khác nhau.

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

Lực lượng chức năng Hong Kong nỗ lực tìm kiếm thi thể người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 6

Chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng là con trai của ông chủ chuỗi nhà hàng TamJai Yunnan Mixian, TAM CHUK-KWAN với 156 chi nhánh ở Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản, Australia, Singapore, hiện anh đang rất đau buồn vì cái chết của vợ. Hai con riêng của nữ người mẫu với người chồng trước thì đã được đưa về nhà ngoại chăm sóc.

Chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị bắt

Chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị bắt

Ngay sau khi bị bắt giữ thành công, chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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