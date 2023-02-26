Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/2/2023: Triệu Lệ Dĩnh không giành quyền nuôi con vì công việc bận rộn, Đàm Tùng Vận hiện không thích hẹn hò với sao nam trong giới?

Sao quốc tế 26/02/2023 11:43

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tài nguyên phim ảnh của Hứa Khải vẫn không ngừng vào tay, ông chủ đối với anh ta tương đối để ý, bản thân anh cũng là nam diễn viên luôn cần cù và chăm chỉ.

2. Thành Nghị bây giờ vẫn còn ở Hoan Thụy, nhưng có đủ đội ngũ của riêng mình, vì vậy một số nguồn lực, đặc biệt là khía cạnh kinh doanh đã được cải thiện. 

3. Cung Tuấn hiện tại quảng bá hình ảnh khá ít, nhưng tài nguyên vẫn rất ổn định, công ty rất coi trọng cậu

4. Thành Nghị có cuộc sống riêng tư tương đối sạch sẽ. Thành Nghị trong đoàn làm phim vô tình bị thiết bị sưởi ấm đốt cháy gót chân, chăm sóc kịp thời nên tình trạng của anh ấy không có vấn đề gì lớn.

5. Vì lịch trình công việc bận rộn nên Triệu Lệ Dĩnh không giành quyền nuôi con, tuy nhiên cứ có thời gian rảnh là cô ấy đi thăm con.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/2/2023: Triệu Lệ Dĩnh không giành quyền nuôi con vì công việc bận rộn, Đàm Tùng Vận hiện không thích hẹn hò với sao nam trong giới? - Ảnh 1

6. Trương Nghệ Hưng gần đây đã nhận không ít chương trình tạp kỹ, chuẩn bị cho các thực tập sinh cũng xuất hiện

7. Cổ Lực Na Trát hiện đang độc thân sau lùm xùm tình ái với bạn diễn

8. Bộ phim "Nhân ngư" có sự tham gia của Vương Nhất Bác và Trương Tịnh Nghi.

9. Hai ngày nay bánh "Thừa Hoan Ký" có sức nóng rất lớn, trước mắt lại đổi người tiếp xúc, nam diễn viên tiếp xúc trước mắt là Bạch Vũ.

10. Đàm Tùng Vận hiện tại không thích hẹn hò với sao nam trong giới, nguyên nhân chính là do cô ấy từng chia tay rất ồn ào với nam nghệ sỹ nào đó. Và từ khoảnh khắc đó trở đi, nữ diễn viên đã hứa với lòng sẽ không dính dáng tình cảm với người trong giới nữa

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/2/2023: Triệu Lệ Dĩnh không giành quyền nuôi con vì công việc bận rộn, Đàm Tùng Vận hiện không thích hẹn hò với sao nam trong giới? - Ảnh 2

11. La Tấn phát triển rất tốt, vẫn thuộc về diễn viên tương đối khiêm tốn, ngoại trừ quay phim không có bất kỳ tin tức nào được tiết lộ. 

12. Phạm Băng Băng hiện đã thuê cho mình một giáo viên tiếng Hàn làm việc 24 giờ một lúc để dạy ngôn ngữ của cô, có lẽ có thể muốn phát triển lâu dài ở đó. 

13. Chương Tử Di bây giờ thực sự muốn ẩn mình sau hậu trường, sau này nếu không có kịch bản đặc biệt tốt, cô sẽ không xuất hiện nữa.

14. "Đại Phụng Đả Càng Nhân", nam chính chính là Vương Hạc Đệ và nữ chính là Điền Hi Vi đã xác định.

15. Đặng Siêu kỳ thật anh rất cá tính và mạnh mẽ, sở dĩ cố chấp làm đạo diễn cũng là bởi vì muốn mình khống chế toàn cục.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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