Chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị bắt

Trang HK01 đưa tin, ngày 25/2 vừa qua, chồng cũ của Thái Thiên Phượng - Alex Kwong đã bị bắt bởi lực lượng cảnh sát Tây Cửu Long. Tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng bị bắt giam, nghi phạm liên tục than vãn các vấn đề về sức khỏe và đòi được thăm khám.

Trước đó, Alex Kwong bị bắt khi chuẩn bị lên tàu cao tốc để trốn cảnh sát Hong Kong. Khi tiến hành khám người nghi phạm này, cảnh sát phát hiện và thu giữ được 500 nghìn HKD (khoảng 1,5 tỷ đồng) và một số đồng hồ đắt tiền với tổng giá trị 510 nghìn USD (gần 11,9 tỷ đồng).

Đến 18 giờ cùng ngày, xe cấp cứu cùng đội ngụ nhân viên y tế của bệnh viện Queen Elizabeth đã có mặt ở đồn cảnh sát Tây Cửu Long để đưa Alex Kwong đến bệnh viện. Dù được cấp cứu, chồng cũ Thái Thiên Phượng bị trùm đầu, còng tay và có cảnh sát đi theo để tránh ý đồ bỏ trốn.

Ngay sau khi tin tức Alex Kwong được cấp cứu tại bệnh viện Queen Elizabeth bị lộ ra, cánh truyền thông đã vây kín nơi này và cả đồn cảnh sát Tây Cửu Long để cập nhật các tin tức mới nhất. Tuy vậy, tình hình sức khỏe của nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ.

Vào ngày 24/2, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 nghi phạm của vụ án là bố mẹ và anh trai của chồng cũ Thái Thiên Phượng. Cảnh sát suy đoán, Thái Thiên Phượng bị giết hại có thể là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD (hơn 300 tỷ đồng).

Bước đầu suy đoán, cảnh sát cho rằng chue mưu của vụ án này chính là bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Theo đó, ông này hiện 65 tuổi, là một cảnh sát về hưu và là người chủ mưu vụ giết người, hai con trai ông thì tham gia trực tiếp vào quá trình gây án.

Bên cạnh đó, vụ giết người cũng đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không phải một vụ xung độ nhất thời dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Các nghi phạm đã thuê nhà tại lhu vực cực kỳ vắng vẻ, mua máy cắt thịt và nhiều dụng cụ gây án khác nhau.

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

Chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng là con trai của ông chủ chuỗi nhà hàng TamJai Yunnan Mixian, TAM CHUK-KWAN với 156 chi nhánh ở Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản, Australia, Singapore, hiện anh đang rất đau buồn vì cái chết của vợ. Hai con riêng của nữ người mẫu với người chồng trước thì đã được đưa về nhà ngoại chăm sóc.