Trần Kiều Ân hối hận vì công khai chuyện yêu đương với ông xã doanh nhân

Sao quốc tế 25/02/2023 23:07

Dù đã kết hôn với doanh nhân Tăng Vỹ Xương vào năm ngoái, Trần Kiều Ân cho biết cô vẫn hối hận vì đã công khai chuyện yêu đương.

Theo Chinatimes, mới đây Trần Kiều ÂnTăng Vỹ Xương (Alan) đã cùng nhau tham gia vào chương trình thực tế Chuyến Du Lịch Lãng Mạn của Người Vợ trên đài Mango TV của Trung Quốc. Tại đây, hai vợ chồng đã chia sẻ về những câu chuyện của cả hai trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Trần Kiều Ân hối hận vì công khai chuyện yêu đương với ông xã doanh nhân - Ảnh 1

Trần Kiều Ân tâm sự, ông xã của cô đã có nhiều thay đổi sau khi kết hôn: "Anh ấy không còn chu đáo nữa, coi mình là trung tâm của vũ trụ, thường hay cự cãi, không cho rằng mình sai".

Khi nghe Trần Kiều Ân nói như vậy, Tăng Vỹ Xương tỏ ra khá bất ngờ và không biết nói gì. Tuy nhiên, sau đó nam doanh nhân cũng nhanh chóng thừa nhận mình đã sai.

Trần Kiều Ân hối hận vì công khai chuyện yêu đương với ông xã doanh nhân - Ảnh 2

Bên cạnh đó, khi được hỏi về thời điểm công khai hẹn hò với Tăng Vỹ Xương, Trần Kiều Ân cho biết cô hối hận với quyết định này. Nữ diễn viên cho biết, nếu được quay về quá khứ cô tuyệt đối sẽ giữ kín việc hẹn hò này.

Theo Trần Kiều Ân, sau khi lên tiếng xác nhận, bạn trai cô đã bị công kích trên MXH, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của hai người rất nhiều. Khi này cô mới biết bản thân đã sai, vì vậy suốt 2 năm sau đó cô chọn sống ẩn bên cạnh Tăng Vỹ Xương.

Trần Kiều Ân hối hận vì công khai chuyện yêu đương với ông xã doanh nhân - Ảnh 3

Về việc chưa tổ chức hôn lễ dù đã đăng ký kết hôn lâu rồi, Trần Kiều Ân cho biết cô sợ sẽ khiến mọi người cảm thấy phiền và cũng sợ sẽ không tiếp đãi mọi người được chu đáo.

"Tôi là một người cực kỳ sợ phiền. Người tôi muốn mời nhất có lẽ chỉ có bạn bè của hai vợ chồng thôi. Tôi sợ bị nói là quên mời ai, sợ mình không để ý được đến từng khách mời..." - Trần Kiều Ân nói.

Trần Kiều Ân hối hận vì công khai chuyện yêu đương với ông xã doanh nhân - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Trần Kiều Ân tâm sự cô cũng chỉ muốn tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng mà thôi. Nữ diễn viên cho rằng một hôn lễ lớn sẽ rất mệt vì nhiều khách mời và cũng không lo chu toàn được cho mọi việc.

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