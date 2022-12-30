'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43

Sao quốc tế 30/12/2022 15:58

Ở tuổi 43, Trần Kiều Ân được nhận xét ngày càng gợi cảm, tươi trẻ hơn.

Trần Kiều Ân là nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc). Nhan sắc của cô từng được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" của làng giải trí xứ Đài, bởi cô luôn xuất hiện với nhan sắc trẻ trung và lộng lẫy bất chấp tuổi tác. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, mỹ nhân Hoa ngữ lại một lần gây thương nhớ bởi nhan sắc không tuổi.

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 1

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, Trần Kiều Ân đã gây chú ý với nhan sắc của mình. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nàng Đông Phương Bất Bại diện một chiếc váy trắng dài được thiết kế tay bồng, trễ vai khoe được đôi vai thon gọn, quyến rũ. 

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 2

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 3

Ở tuổi 43, nhan sắc của Trần Kiều Ân vẫn vẹn nguyên nét tươi trẻ của tuổi đôi mươi với nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác, với đôi mắt sáng hút hồn, đôi môi đỏ quyến rũ và khuôn mặt nhỏ xinh nhẹ nhàng. Đặc biệt là vóc dáng tuổi tứ tuần của cô vẫn luôn mảnh mai gọn gàng đúng chuẩn "băng thanh ngọc khiết", luôn được xếp vào "của hiếm" của điện ảnh Hoa Ngữ.

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 4

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 5

Nhiều người nhận xét, cô đúng là một trong những mỹ nhân không tuổi của showbiz vì sau bao nhiêu năm, cô vẫn rạng ngời, ngọt ngào. Không chỉ vậy, một số còn cho rằng nữ diễn viên vốn đã có vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật, nay cộng với việc đắm chìm trong men say tình yêu, sắc vóc của Trần Kiều Ân ngày càng thêm xinh đẹp, ngọt ngào và gợi cảm.

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 6

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 7

Trần Kiều Ân gặp người chồng hiện tại thông qua một show hẹn hò từ năm 2019. Alan Tăng Vỹ Xương là doanh nhân người Malaysia, xuất thân trong gia tộc giàu có. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào cuối tháng 3 sau 2 năm hẹn hò và chính thức về sống chung từ giữa năm 2020.

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 8

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 9

'Nữ thần phim thần tượng xứ Đài' – Trần Kiều Ân khoe nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi ở tuổi 43 - Ảnh 10

Theo truyền thông, cô cũng không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí và ngừng đóng phim hơn 2 năm nay. Trần Kiều Ân đã từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân.

Trần Kiều Ân, sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án "Hoàng tử ếch", "Định mệnh anh yêu em"... Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như "Tiếu ngạo giang hồ", "Đẳng cấp quý cô", "Vẫn Cứ Thích Em", "Nữ nhân của vua", "Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm"...

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