Trần Kiều Ân lên tiếng trước tin đồn bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu

Sao quốc tế 12/12/2022 10:45

Mới đây, Trần Kiều Ân đã lên tiếng trước thông tin bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu vì tuổi tác cao.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Trần Kiều Ân và chồng Alan Tằng Vỹ Xương tham gia show truyền hình Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ. Trong tập lên sóng đầu tiên, mối quan hệ giữa người đẹp xứ Đài với nhà chồng gia thế nhận được sự chú ý từ công chúng.

Cụ thể, cô đã không gặp cha mẹ chồng kể từ khi kết hôn vào tháng 3 năm nay. Lần gần nhất cô trò chuyện với cha mẹ Alan là khi họ gọi điện chúc mừng sinh nhật. Sự quan tâm của gia đình chồng khiến nữ diễn viên xúc động. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy có lỗi vì chưa hoàn thành bổn phận của người con dâu.

Trần Kiều Ân lên tiếng trước tin đồn bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Trần Kiều Ân còn phủ nhận thông tin nữ diễn viên bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu vì tuổi tác cao. Nữ diễn viên cho biết có quan hệ tốt với nhà chồng. Nàng "Đông Phương Bất Bại" tiết lộ cô đăng ký kết hôn vào ngày 31/3 theo lời của cha chồng. Qua tìm hiểu ông, biết đây là ngày tốt, và đã khuyên hai con hoàn tất thủ tục hành chính để trở thành vợ chồng hợp pháp.

 

Ngôi sao xứ Đài cho biết cuộc sống hôn nhân ổn định, hạnh phúc. Trần Kiều Ân gọi Alan Tằng Vỹ Xương là "nhà" của mình. Trong khi thiếu gia người Malaysia nhận xét nữ diễn viên là màu sắc rực rỡ duy nhất trong cuộc đời đen trắng của anh. Theo Alan Tằng Vỹ Xương, anh và vợ có tính cách đối lập, đặc biệt là Trần Kiều Ân hay nắng mưa thất thường. Tuy nhiên, cả hai không thường xuyên cãi nhau, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì sự đối nghịch của bạn đời.

Trần Kiều Ân lên tiếng trước tin đồn bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu - Ảnh 2

Trần Kiều Ân và Alan hẹn hò từ tháng 12/2019. Họ nên duyên sau khi tham gia show Tình yêu của người con gái mùa 2. Đến tháng 5/2020, Alan chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. Cuối tháng 3, họ đăng ký kết hôn.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

Alan tên thật là Tằng Vỹ Xương, sinh năm 1988 tại Malaysia. Gia đình anh kinh doanh thực phẩm chức năng, bất động sản. Alan kém Trần Kiều Ân 9 tuổi, có khối gia sản lớn với biệt thự rộng lớn, máy bay riêng, bộ sưu tập siêu xe.

Loạt ảnh tình cảm như vợ chồng son của Trần Kiều Ân và chồng trong chương trình thực tế

Loạt ảnh tình cảm như vợ chồng son của Trần Kiều Ân và chồng trong chương trình thực tế

Mới đây, Trần Kiều Ân và chồng gây chú ý khi tham gia chương trình “Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ” mùa 6.

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Loạt ảnh tình cảm như vợ chồng son của Trần Kiều Ân và chồng trong chương trình thực tế

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