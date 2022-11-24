Loạt ảnh tình cảm như vợ chồng son của Trần Kiều Ân và chồng trong chương trình thực tế

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ cặp đôi Trần Kiều Ân và Alan Tăng Vỹ Xương trong chương trình “Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ” mùa 6. Cả hai sẽ cùng tận hưởng và trải nghiệm chuyến du lịch cùng nhau.

Trước đó, Trần Kiều Ân cho biết chưa có kế hoạch sinh con. Vợ chồng cô muốn thuận theo tự nhiên. Vợ chồng cô muốn thuận theo tự nhiên. Khi được hỏi sau khi lập gia đình có bị chồng cấm mặc gợi cảm hay không, Trần Kiều Ân chia sẻ: "Tôi muốn mặc thế nào cũng được, anh ấy không can thiệp. Tôi không loại trừ tương lai bản thân đột phá trong phong cách thời trang , miễn là phù hợp".

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm... Nữ diễn viên kết hôn vào cuối tháng 3. Cô chưa tổ chức hôn lễ vì dịch Covid-19. Gần đây, Trần Kiều Ân phủ nhận thông tin cô thất nghiệp, sống dựa vào tài chính của chồng.

Alan Tăng Vỹ Xương, chồng Trần Kiều Ân là phú nhị đại (thế hệ siêu giàu thứ hai) tại Malaysia. Cha mẹ của Alan đều là những doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty với khối tài sản lên đến hàng triệu USD. Theo truyền thông Trung Quốc, gia thế của nhà chồng nữ diễn viên được nhiều người biết đến và kính nể ở Malaysia.