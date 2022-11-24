Với vai diễn góa phụ trong 'Quyết tâm chia tay', Thanh Duy tiếp tục ẵm giải thưởng đáng nể tại Hàn Quốc

Sao quốc tế 24/11/2022 10:40

Với thành công của vai diễn góa phụ Seo Rae trong phim "Quyết tâm chia tay", Thang Duy tiếp tục ôm trọn giải thưởng đắt giá tại Hàn Quốc.

Vào tối ngày 23/11 vừa qua, tại lễ trao giải của Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 42 tổ chức tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, nữ diễn viên Trung Quốc - Thang Duy đã nhận giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất qua thành công của vai nữ chính góa phụ Seo Rae trong phim Quyết tâm chia tay (đạo diễn Park Chan Wook). 

Nữ diễn viên còn được đánh giá cao khi xuất hiện rất duyên dáng trong chiếc đầm dài màu đen có dát bạc. Báo chí Hàn Quốc và Trung Quốc đã liên tục đưa tin về sự kiện này, cùng nhiều lời ngợi khen của cư dân mạng Hoa ngữ.

Với vai diễn góa phụ trong 'Quyết tâm chia tay', Thanh Duy tiếp tục ẵm giải thưởng đáng nể tại Hàn Quốc - Ảnh 1

 

 

Trước đó, Hiệp hội Phê bình phim Hàn Quốc đã công bố Giải thưởng Hiệp hội Phê bình điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 42. Theo đó, bộ phim Quyết tâm chia tay do Thang Duy và Park Hae Il đóng chính đã giành được 6 giải thưởng, trong đó có ba giải quan trọng: Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tính đến nay, Thang Duy đã nhận được 3 cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong bộ phim Quyết tâm chia tay, bao gồm: Giải thưởng Hiệp hội Phê bình điện ảnh Hàn Quốc, Chunsa Film Art Awards và Buil Film Awards.

Với vai diễn góa phụ trong 'Quyết tâm chia tay', Thanh Duy tiếp tục ẵm giải thưởng đáng nể tại Hàn Quốc - Ảnh 2

 

Việc Thang Duy liên tiếp đoạt giải Nữ chính xuất sắc trong Quyết tâm chia tay đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng được quan tâm, tìm kiếm nhiều nhất tại Trung Quốc. Rất nhiều người hâm mộ, cư dân mạng cũng đã để lại những lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cho rằng Thang Duy có thể sẽ một lần nữa càn quét giải thưởng lớn nhỏ tại xứ kim chi nếu như cái tên của nữ diễn viên xuất hiện ở danh sách đề cử, ngay cả hai giải thưởng lớn là Rồng Xanh hay Chuông Vàng.

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