Hé lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của huyền thoại võ thuật Trung Quốc Lý Tiểu Long

Sao quốc tế 23/11/2022 21:51

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lý Tiểu Long vẫn luôn là đề tài tranh luận qua nhiều năm tại Cbiz.

Vào mùa hè năm 1973, siêu sao võ thuật kiêm diễn viên Lý Tiểu Long đã qua đời ở tuổi 32 khi đang ở Hồng Kông.

Hé lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của huyền thoại võ thuật Trung Quốc Lý Tiểu Long - Ảnh 1
Lý Tiểu Long - Ảnh: Internet

Lúc đó, việc khám nghiệm tử thi cho thấy Lý Tiểu Long chết do sưng não. Tuy nhiên, đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra như ngôi sao võ thuật này bị ám sát vì dính liếu đến một băng đảng nào đó,...dẫu vậy tất cả nhận định đều không có chứng cứ rõ ràng. 

Mới đây nhất, một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học Clinical Kidney Journal (Mỹ) đã đưa ra giả thuyết rằng Lý Tiểu Long qua đời vì bị giảm nồng độ natri huyết thanh, gây ra bởi hiện tượng thừa nước.

"Nói cách khác, chúng tôi thấy rằng việc thận không có khả năng bài tiết nước dư thừa đã giết chết Lý Tiểu Long", nhóm các nhà nghiên cứu cho hay.

Hé lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của huyền thoại võ thuật Trung Quốc Lý Tiểu Long - Ảnh 2
Cái chết của Lý Tiểu Long vẫn đang là một bí ẩn chưa có lời giải - Ảnh: Internet

Họ cho biết một số yếu tố cho thấy Lý Tiểu Long đã uống nhiều nước, chẳng hạn như vợ ông Linda đề cập đến chế độ ăn uống dựa trên chất lỏng bao gồm cà rốt và nước ép táo.

Ngoài ra họ còn cho rằng Lý Tiểu Long đã sử dụng chất kích thích nên buộc phải uống nước nhiều khiến thận của nam diễn viên không thể chịu nổi, dẫn đến cái chết thương tâm của ngôi sao này. 

Lý Chấn Phiên hay được biết đến với cái tên Lý Tiểu Long, là một nam diễn viên võ thuật, đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất điện ảnh người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, đồng thời là võ sư sáng lập võ phái Tiệt quyền đạo.

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