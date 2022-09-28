Nghi vấn Trần Kiều Ân mang bầu cùng chồng trẻ qua chi tiết vòng 2 lớn bất thường

Trong một lần đi dạo phố cùng chồng trẻ mới đây, Trần Kiều Ân đã vô tình để lộ vòng 2 kém thon thả, làm dấy lên nghi vấn cô đã mang bầu.

Mới đây, Trần Kiều Ân và ông xã Alan đã bị bắt gặp cùng nhau đi dạo tại một trung tâm thương mại. Nữ diễn viên diện đồ rộng rãi, thoải mái, đội nón và đeo kính râm. Đi cùng cặp đôi là quản lý của họ.

Trần Kiều Ân và ông xã Alan đã bị bắt gặp cùng nhau - Ảnh: Internet

Theo truyền thông, Trần Kiều Ân di chuyển khá chậm, có phần cẩn trọng đặc biệt. Bên cạnh đó, khi thử đồ, nữ diễn viên cũng để lộ vòng 2 to bất thường, làm dấy lên nghi vấn cô đang mang bầu.

Trong suốt thời gian đi dạo cùng nhau, chồng trẻ luôn ân cần chăm sóc cho Trần Kiều Ân. Thậm chí, Alan còn đỡ lưng bà xã và vuốt nhẹ bụng của vô khi nữ diễn viên ngồi xuống nghỉ mệt.

Nghi vấn Trần Kiều Ân mang bầu - Ảnh: Internet

Loạt ảnh này sau đó đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía công chúng, nhiều người cũng tin rằng minh tinh họ Trần đang thực sự mang thai con đầu lòng. "Nếu mang thai ở tuổi 43 thì được Trần Kiều Ân là bà mẹ cao tuổi, đương nhiên cần phải cẩn thận và chăm chút hơn", "Nếu có em bé thật thì đúng là tin vui, chúc mừng chị", "Chị hãy giữ gìn sức khỏe nhé", "Nhìn họ quan tâm nhau thế kia là biết đang rất hạnh phúc"...

Được biết, đây không phải lần đầu cô vướng tin đồn mang thai. Đầu tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên được cho là đã có tin vui khi đăng tải dòng trạng thái: "Từ thế giới 2 người đến một nhà 3 người". Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính và cho biết vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh con vào thời điểm này.

Đầu tháng 8 vừa qua, Trần Kiều Ấn được cho là đã mang thai với ông xã - Ảnh: Internet

Sau khi phủ nhận tin đồn mang thai, Trần Kiều Ân đã nhận về hàng loạt chỉ trích từ phía công chúng, nhiều người cho rằng cô đang lợi dụng chuyện đời tư để hâm nóng tên tuổi. Thậm chí, một số người còn công kích nữ diễn viên vì đã 43 tuổi rồi mà vẫn chưa sinh con.

Trần Kiều Ân tức giận vì bị chê '43 tuổi chưa sinh con' Nữ diễn viên Trần Kiều Ân đã vô cùng tức giận khi liên tục vướng vào các tin đồn mang thai, cô cho rằng dư luận đang xâm phạm vào cuộc sống riêng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-tran-kieu-an-mang-bau-cung-chong-tre-qua-chi-tiet-vong-2-lon-bat-thuong-507933.html