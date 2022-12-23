Trần Kiều Ân tiết lộ lý do chưa tổ chức hôn lễ dù đã đăng ký kết hôn

Mới đây, khi trở thành khách mời của chương trình Chuyến Du Lịch Lãng Mạn Của Người Vợ, Trần Kiều Ân đã chia sẻ lý do cho việc làm này. Cụ thể cô sợ sẽ khiến mọi người cảm thấy phiền và cũng sợ sẽ không tiếp đãi mọi người được chu đáo.

Đầu năm nay, Trần Kiều Ân đã chính thức trở thành bà xã của doanh nhân Alan sau hơn 2 năm hẹn hò. Dù đã đăng ký kết hôn tại Đài Loan nhưng cặp đôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ chính thức.

"Tôi là một người cực kỳ sợ phiền. Người tôi muốn mời nhất có lẽ chỉ có bạn bè của hai vợ chồng thôi. Tôi sợ bị nói là quên mời ai, sợ mình không để ý được đến từng khách mời..." - Trần Kiều Ân nói.

Bên cạnh đó, Trần Kiều Ân tâm sự cô cũng chỉ muốn tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng mà thôi. Nữ diễn viên cho rằng một hôn lễ lớn sẽ rất mệt vì nhiều khách mời và cũng không lo chu toàn được cho mọi việc.

Cuối tháng 9 vừa qua, có tin đồn Trần Kiều Ân mang thai vì để lộ vòng 2 to bất thường khi đi dạo phố cùng ông xã. Trong suốt thời gian đi dạo cùng nhau, chồng trẻ luôn ân cần chăm sóc cho Trần Kiều Ân. Thậm chí, Alan còn đỡ lưng bà xã và vuốt nhẹ bụng của vô khi nữ diễn viên ngồi xuống nghỉ mệt.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu mà nữ diễn viên bị nghi mang bầu, cô cũng nhiều lần đính chính các thông tin này. Dẫu vậy, có nhiều người vẫn công kích Trần Kiều Ân vì chuyện này, chê cười cô vì hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa sinh con.

Đối với những lời chỉ trích từ cư dân mạng, Trần Kiều Ân đã phải lên tiếng: "Những lời bàn tán trên mạng khiến tôi trợn tròn mắt. Internet bây giờ có nhiều quái vật quá. Sao họ lại có thái độ thù địch với phụ nữ lớn như vậy. Tôi khẳng định chuyện có thai không phải quan trọng nhất trong đời người. Hạnh phúc hay không mới là đích đến quan trọng".