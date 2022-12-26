Hội những 'mỹ nhân không tuổi' của Cbiz: Trần Kiều Ân, Dương Thừa Lâm, Trần Nghiên Hy, Châu Bút Sướng cùng tụ tập đón Giáng Sinh

Mới đây, Trần Kiều Ân, Dương Thừa Lâm, Trần Nghiên Hy, Châu Bút Sướng cùng tụ tập đón lễ Giáng Sing tại nhà của bà xã Trần Hiểu.

Mới đây, Dương Thừa Lâm chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh bên hội bạn thân Trần Kiều Ân, Trần Nghiên Hy và Châu Bút Sướng. Ngoại trừ nữ ca sĩ Châu Bút Sướng, 3 người đẹp còn lại đều sinh ra và lớn lên tại Đài Loan. Ngay sau khi được đăng tải, vẻ ngoài trẻ đẹp, rạng rỡ của 4 ngôi sao nhận được nhiều lời tán thưởng của cộng đồng mạng. Dương Thừa Lâm, Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy còn được ưu ái mệnh danh là "hội mỹ nhân không tuổi" của showbiz xứ Đài. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cả Dương Thừa Lâm, Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy đều có cuộc sống gia đình hạnh phúc, đáng ghen tỵ.

Dương Thừa Lâm năm nay đã 38 tuổi, được mệnh danh là "giáo chủ khả ái" của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã vào nghề hơn 20 năm, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được độ hot thông qua nhiều ca khúc hit. Ông xã cô là Lý Vinh Hạo - một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Anh cũng là giám khảo cho nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có Idol Produce, The Voice... Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2019 song không tổ chức đám cưới.

Trong khi đó, nàng "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy hiện cũng đã bước sang tuổi 39. Nhờ có gương mặt bầu bĩnh nên nữ diễn viên luôn được khen trẻ hơn tuổi thật. Sau khi có con vào năm 2016, nữ diễn viên chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai. Khi con lớn hơn, Trần Nghiên Hy muốn trở lại giới giải trí bằng cách tham gia show giải trí. Tuy nhiên, cô không gây được sự chú ý. Hiện tại, Trần Nghiên Hy chỉ được nhắc đến khi chia sẻ hình ảnh mới của con trai. Trần Kiều Ân được biết tới là chị cả trong nhóm, cô năm nay đã 43 tuổi. Nữ diễn viên Tiếu Ngạo Giang Hồ kết hôn với bạn trai kém 9 tuổi Tăng Vỹ Xương (Alan) vào cuối tháng 3/2022. Hai người quyết định về chung một nhà và không tổ chức lễ cưới. Ngoài ra, trong làng nhạc Hoa ngữ, tên tuổi Châu Bút Sướng cũng tạo nên trào lưu và là cái tên quen thuộc tại nhiều giải thưởng danh giá ở Trung Quốc với danh hiệu Nữ ca sĩ xuất sắc, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Ca khúc của ca sĩ nữ được mến mộ nhất…

Con trai Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chính thức lộ mặt, ngoại hình gây sốt vì quá đáng yêu Dù đã được 6 tuổi nhưng bé Tiểu Tinh Tinh - con trai của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy giờ đây mới được mẹ tiết lộ dung nhan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-nhung-my-nhan-khong-tuoi-cua-cbiz-tran-kieu-an-duong-thua-lam-tran-nghien-hy-chau-but-suong-cung-tu-tap-on-giang-sinh-539618.html