Trần Kiều Ân lần đầu gặp bố mẹ chồng sau gần 1 năm kết hôn

Trần Kiều Ân và ông xã bên nhau đã lâu nhưng nữ diễn viên chưa có dịp gặp gỡ nhà chồng do dịch bệnh.

Ngày 19/1, truyền thông đưa tin một vài người hâm mộ đã bắt gặp vợ chồng Trần Kiều Ân và Alan Tăng Vỹ Xương tại sân bay Malaysia. Nữ diễn viên Đài Loan thân thiện chào khán giả và chia sẻ về dự định tận hưởng kỳ nghỉ Tết đầu tiên cùng nhà chồng. Trần Kiều Ân lần đầu về ra mắt bố mẹ chồng ở Malaysia. Ảnh: Internet Trần Kiều Ân gặp người chồng hiện tại thông qua một show hẹn hò từ năm 2019. Đến tháng 5/2020, Alan chuyển sang Đài Loan sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. Cuối tháng 3/2022, họ đăng ký kết hôn. Diễn viên từng cho biết Alan chu đáo, tinh tế, chăm lo cho cô. Theo Yahoo, Alan chiều chuộng Trần Kiều Ân, thường tạo bất ngờ, sự lãng mạn cho diễn viên. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau, anh trang trí căn nhà của Trần Kiều Ân bằng hoa hồng, bóng bay và thắp nến để chúc mừng.

Dù ở bên nhau hơn 3 năm, Trần Kiều Ân chưa có dịp gặp gỡ nhà chồng do dịch bệnh. Lần gần nhất cô trò chuyện với cha mẹ Alan là khi họ gọi điện chúc mừng sinh nhật. Sự quan tâm của gia đình chồng khiến nữ diễn viên xúc động. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy có lỗi vì chưa hoàn thành bổn phận của người con dâu. Nữ diễn viên và chồng chưa tổ chức hôn lễ vì ngại phiền hà. Trần Kiều Ân tiết lộ cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân và một lễ cưới rườm rà có thể phá hỏng không khí này.

Trước đó, có thông tin Trần Kiều Ân bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu vì tuổi tác cao. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn. Nữ diễn viên cho biết có quan hệ tốt với nhà chồng. Nàng "Đông Phương Bất Bại" tiết lộ cô đăng ký kết hôn theo lời của cha chồng. Qua tìm hiểu của bố chồng và ông biết đây là ngày tốt nên đã khuyên hai con hoàn tất thủ tục hành chính để trở thành vợ chồng hợp pháp. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Trần Kiều Ân cho biết cô và ông xã hiện ổn định, hạnh phúc. cả Trần Kiều Ân và Alan đều dành những lời có cánh khi nhắc đến đối phương. Cặp đôi cho biết, dù mỗi người mỗi tính cách nhưng họ không thường xuyên cãi nhau, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì sự đối nghịch của bạn đời. Theo truyền thông, kể từ lập gia đình nữ diễn viên cũng không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí và ngừng đóng phim hơn 2 năm nay. Trần Kiều Ân đã từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân. Trần Kiều Ân từng được mệnh danh "Nữ hoàng phim thần tượng" xứ Đài. Cô lưu dấu ấn qua Định mệnh anh yêu em, Hoàng tử Ếch, Hoa oải hương... Từ thập niên 2010, cô chủ yếu đóng phim do Trung Quốc đại lục sản xuất, như Tiếu ngạo giang hồ 2013, Vẫn cứ thích em, Độc cô hoàng hậu...

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