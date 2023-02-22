'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí

Sao quốc tế 22/02/2023 17:35

Mới đây, Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng nhau "thả dáng" với loạt ảnh tạp chí khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ và trầm trồ.

Mới đây, loạt ảnh chụp tạp chí của Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy khiến nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.  Ngay sau khi được đăng tải, vẻ ngoài trẻ đẹp, rạng rỡ của 2 ngôi sao nhận được nhiều lời tán thưởng của cộng đồng mạng.

Đồng thời, Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy còn được ưu ái mệnh danh là "hội mỹ nhân không tuổi" của showbiz xứ Đài. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cả Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy đều có cuộc sống gia đình hạnh phúc, đáng ghen tỵ. 

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 1'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 2'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 3'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 4'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 5'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 6

Nàng "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy hiện cũng đã bước sang tuổi 39. Nhờ có gương mặt bầu bĩnh nên nữ diễn viên luôn được khen trẻ hơn tuổi thật. Sau khi có con vào năm 2016, nữ diễn viên chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai. Khi con lớn hơn, Trần Nghiên Hy muốn trở lại giới giải trí bằng cách tham gia show giải trí. Tuy nhiên, cô không gây được sự chú ý. Hiện tại, Trần Nghiên Hy chỉ được nhắc đến khi chia sẻ hình ảnh mới của con trai.

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 7'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 8

Trần Kiều Ân được biết tới là chị cả trong nhóm, cô năm nay đã 43 tuổi. Nữ diễn viên giờ đây không còn là quý cô độc thân đắt giá nhất showbiz Đài bởi nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc tình yêu bên người bạn trai thiếu gia kém 9 tuổi tên Alan. Cặp đôi xác nhận hẹn hò chỉ sau 1 thời gian ngắm tham gia chương trình "Tình yêu của con gái". 

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 9'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí - Ảnh 10

Cô kết hôn với bạn trai kém 9 tuổi Tăng Vỹ Xương (Alan) vào cuối tháng 3/2022. Hai người quyết định về chung một nhà và không tổ chức lễ cưới. 

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