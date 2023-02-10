Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy kết hôn năm 2016 sau khi cùng hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp và có bé trai Tiểu Tinh Tinh 5 tuổi. Trong 7 năm kết hôn, cặp đôi hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng nên vướng tin đồn hôn nhân lục đục, bất hòa. Những tương tác ngọt ngào của cặp đôi trong sự kiện khẳng định hôn nhân của họ vẫn hạnh phúc.

Mới đây, trong một chương trình thực tế Love Actually 2, Trần Nghiên Hy đã có những chia sẻ về hôn nhân của mình và ông xã Trần Hiểu. Theo đó cô cho biết tính cách cô mạnh mẽ, độc lập, luôn tự làm các việc có thể trong khi Trần Hiểu hay nhờ vợ, từ những việc nhỏ nhất. Chẳng hạn, khi muốn đặt mua món đồ gì đó, anh lấy điện thoại của vợ để đặt vì không tự tải app.

Không những thế, Trần Nghiên Hy cho biết bản thân thích cảm giác chồng dựa dẫm mình. Người đẹp không thấy phiền hà khi xử lý giúp Trần Hiểu các vấn đề của anh trong đời thường. Cô nhận xét sau 7 năm chung sống, cả hai thích ứng, chấp nhận những thiếu sót của nhau, bù đắp cho nhau, vì vậy vợ chồng đều thoải mái.

Những lời chia sẻ đầy ngọt ngào của Trần Nghiên Hy dành cho ông xã Trần Hiểu như phần nào đập tan tin đồn ngoại tình của cô trước đó. Được biết, ngày 10/1, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Nghiên Hy có quan hệ thân thiết với bạn diễn Bành Quán Anh, bị nghi ngờ 'cắm sừng' Trần Hiểu.

Cụ thể, Trần Nghiên Hy và Bành Quán Anh từng hợp tác trong "Đặng Lệ Quân: Em Chỉ Quan Tâm Anh". Netizen cho biết 2 người thường dính lấy nhau khi quay phim. Trần Nghiên Hy thậm chí còn tự tay đút cho Bành Quán Anh ăn, cư xử rất thân mật.

Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn để lộ bằng chứng trên mạng xã hội khi trong ngày Thất tịch năm trước, Trần Nghiên Hy đăng bài lúc 16 giờ 57 phút, còn Bành Quán Anh thì là 16 giờ 52 phút cùng ngày. Ghép lại, chúng ta có "5257", tiếng lóng có nghĩa là "Tôi yêu bà xã".

Netizen còn khẳng định Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã ly hôn. Hiện tại ngoài mặt, chàng Dương Quá và nàng Tiểu Long Nữ chỉ cố gắng phối hợp để làm đẹp hình ảnh, chứ tình hình thực tế không còn tốt đẹp. Vừa qua Trần Nghiên Hy còn xuất hiện tại họp báo phim của Trần Hiểu với vai trò MC. Cả hai có những tương tác thú vị, không để lại bất cứ nghi ngờ gì về mối hôn nhân "lục đục".