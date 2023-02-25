Quách Phú Thành tự mình đóng cảnh nhảy lầu, không dùng người đóng thế dù đã 58 tuổi

Sao quốc tế 25/02/2023 23:54

Tài tử Quách Phú Thành đã tự mình thực hiện toàn bộ cảnh quay mạo hiểm, bao gồm cả một cảnh nhảy lầu trong bộ phim mới của mình.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Quách Phú Thành đã chia sẻ về quá trình ghi hình cho phim hành động Đoạn Võng (Cyber Heist). Nam tài tử tự đóng toàn bộ cảnh quay mạo hiểm và không dùng đến người đóng thế.

Quách Phú Thành tự mình đóng cảnh nhảy lầu, không dùng người đóng thế dù đã 58 tuổi - Ảnh 1

Quách Phú Thành cho biết, từng cảnh quay hành động trong Đoạn Võng đều là mỗi thử thách khác nhau. Trong phim, anh vào vai một chuyên gia mạng bị truy đuổi bởi kẻ thù và có nhiều phân đoạn giao tranh trên địa hình cao.

Trong những cảnh quay mạo hiểm, phân đoạn nhảy từ tầng một xuống mặt đất đối với Quách Phú Thành là thách thức nhất. Theo đó, nam tài tử phải nhảy qua lan can, rơi xuống nóc một trụ thông báo, lăn xuống đất và tiếp tục chạy. Bên cạnh đó, anh cũng thực hiện một cảnh đánh nhau trên giàn giáo, bị kéo lê trên cầu thang và rượt đuổi kịch liệt trên đường phố.

Quách Phú Thành tự mình đóng cảnh nhảy lầu, không dùng người đóng thế dù đã 58 tuổi - Ảnh 2

Có một lần, Quách Phú Thành bị ngã mạnh tại trường quay do một nhân viên đoàn phim vô tình ngáng chân. Anh cho biết: "Mọi người trong đoàn phim đều rất quan tâm, luôn hỏi han tôi có ổn không. Tôi thấy hiệu ứng các cảnh quay đều rất tốt, vì thế mọi công sức đều xứng đáng".

Quách Phú Thành tự mình đóng cảnh nhảy lầu, không dùng người đóng thế dù đã 58 tuổi - Ảnh 3

Đoạn Võng (Cyber Heist) là bộ phim lấy chủ đề an ninh mạng. Trong phim, Quách Phú Thành vào vai Trác Gia Tuấn - một kỹ sư phát triển ứng dụng có chức năng vô hiệu hóa mạng lưới Internet ở Hong Kong. Trong một lần ngân hàng lớn tại Hong Kong bị tấn công, anh đã dùng ứng dụng này để bảo vệ hệ thống an ninh mạng của ngân hàng. Tuy nhiên, người đứng sau cuộc tấn công trên lại là cấp trên của anh. Phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 3/3 sắp tới.

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