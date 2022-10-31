Gia tài kếch xù, Quách Phú Thành vẫn keo kiệt với bạn gái, tiết kiệm 'triệt để' ngay trong lễ cưới của mình

Sao quốc tế 31/10/2022 11:38

Dù sở hữu khối tài sản lớn nhất nhì làng giải trí Hong Kong, Quách Phú Thành lại nổi tiếng là một người keo kiệt và dè xẻn.

Là một trong những tài tử hàng đầu xứ Cảng Thơm vào thập niên 90, Quách Phú Thành được nhiều người hâm mộ nhờ khả năng ca hát và vũ đạo nổi trội. Bên cạnh đó, anh còn được được truyền thông tung hô với danh xưng "Michael Jackson Hong Kong".

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Quách Phú Thành sở hữu gia tài kếch xù nhưng lại vô cùng keo kiệt - Ảnh: Internet

Ngoài sự nghiệp ca hát thành công, Quách Phú Thành còn xuất sắc trong mảng diễn xuất khi nhận được 2 giải Ảnh đế Kim Mã vào liên tiếp hai năm 2005 và 2006. Cũng vì vậy mà nam tài tử được tạp chí Forbes đánh giá là nam ca sĩ giàu có hàng đầu Hong Kong vào năm 2010 với khối tài sản ước chừng 2 tỷ NDT (hơn 300 triệu USD).

Giàu có là vậy, truyền thông Hong Kong lại cho biết Quách Phú Thành là một người khá keo kiệt. Thời còn hẹn hò với Hùng Đại Lâm, anh chỉ tặng cho bạn gái những món quà là vật dụng sinh hoạt hàng ngày như kem đánh răng hay giấy vệ sinh.

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Hùng Đại Lâm khẳng định chưa từng 'tiêu một đồng' của Quách Phú Thành trong 7 năm yêu nhau - Ảnh: Internet

Vào năm 2010, báo giới từng đưa tin rằng Quách Phú Thành sẽ tặng cho Hùng Đại Lâm một chiếc siêu xe Ferrari đắt đỏ nhân dịp tuổi 30 của bạn gái. Quả thật tài tử họ Quách có mua chiếc xe đó, nhưng anh không hề tặng cho bạn gái mà mua cho chính bản thân mình. Khi trả lời phỏng vấn, Hùng Đại Lâm cũng cho biết: "Khi yêu đương với Quách Phú Thành, tôi chưa bao giờ xài tiền của anh".

Sau khi kết thúc mối tình 7 năm với Hùng Đại Lâm, Quách Phú Thành hẹn hò rồi kết hôn với bạn gái Phương Viện kém anh tới 22 tuổi. Lễ cưới của nam vương Hong Kong cũng khiến nhiều người chê cười khi anh chỉ tổ chức một bữa tiệc đơn giản và để cho bà xã của mình mặc trang phục bình dân mà không hề đeo bất kỳ trang sức đắt tiền nào.

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Quách Phú Thành bị chê cười vì keo kiệt với vợ và gia đình của cô - Ảnh: Internet

Cũng vì thói bủn xỉn của mình mà Quách Phú Thành không có nhiều bạn bè trong giới giải trí. Hôn lễ của tài tử chỉ nhận về vài lời chúc từ các nghệ sĩ như Triệu Lệ Dĩnh, Lương Vịnh Kỳ, Phùng Thiệu Phong. Khi biết được đồng nghiệp của mình đã làm đám cưới, chính Châu Nhuận Phát còn phải thốt lên đầy bất ngờ: “Cậu ấy cưới à, có chuyện đó sao, vậy thì chúc mừng”.

Người bồi bàn giúp Quách Phú Thành vào showbiz

Người bồi bàn giúp Quách Phú Thành vào showbiz

Ngày nhỏ, tài tử có cuộc sống khốn khó, phải tự bươn chải kiếm sống. Sau này, anh được người bồi bàn ở TVB tiến cử và nghiêm túc đi theo con đường nghệ thuật.

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