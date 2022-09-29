Người bồi bàn giúp Quách Phú Thành vào showbiz

Năm đó, anh 18 tuổi, cao 1,7 m và đăng ký thi tuyển vào nhóm nhảy của đài truyền hình hàng đầu Hong Kong. Trong đơn đăng ký, Quách Phú Thành chia sẻ anh kiếm sống bằng nghề sửa máy lạnh, với mức lương 1.700 USD. Đáng chú ý, người giới thiệu Quách Phú Thành vào đài là họ Trần, làm bồi bàn ở nhà ăn TVB.

Quách Phú Thành sinh ngày 26/10/1965, là một nam diễn viên, ca sĩ và vũ công điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Vào năm 19 tuổi anh tích cực tham gia các lớp đào tạo diễn viên của TVB.

Sau khi vào đài, Quách Phú Thành cho thấy khả năng ca hát, nhảy múa nổi trội. Anh được TVB nâng đỡ, trở thành người hỗ trợ các ngôi sao nổi tiếng bậc nhất đài thời bấy giờ trong các tiết mục âm nhạc như Trương Mạn Ngọc, Miêu Kiều Vỹ, đóng nam chính trong MV của Châu Du Dân, Trần Tuệ Nhàn. Đây là tiền đề của Quách Phú Thành trước khi anh nổi tiếng vào năm 1990.

Năm 1990, anh nổi tiếng ở Đài Loan sau khi đóng một quảng cáo. Với ngoại hình lãng tử, điển trai và khả năng ca hát, trình diễn xuất sắc, Quách Phú Thành nhanh chóng trở thành hình tượng khiến biết bao cô gái mê mẩn.

Anh được khán giả ưu ái xếp vào một trong "Tứ Đại Thiên Vương” của Hồng Kông. Trong Tứ Đại Thiên Vương, anh được gọi là “Vũ Vương” bởi khả năng nhảy điêu luyện trên sân khấu.

Quách Phú Thành cũng là người làm nên trào lưu để tóc hai mái nổi tiếng một thời ở Hồng Kông. Thậm chí ngày ấy người ta còn có câu nói truyền miệng rằng: "Ở Hồng Kông, để tóc hai mái đẹp trai nhất chắc chắn không ai vượt qua được Quách Phú Thành".

Ở tuổi 57, Quách Phú Thành vẫn giữ được sức hút lớn trong giới giải trí. Cát-xê từ các show nhạc và hợp đồng quảng cáo thương mại của anh đều đứng top đầu suốt nhiều năm. Giới truyền thông ước tính khối tài sản của anh khoảng 2 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 6.000 tỷ) bao gồm cổ phiếu, chuỗi bất động sản rải rác ở Hong kong và Đại lục,...

Diễn viên kết hôn với Phương Viên năm 2017, con đầu lòng bốn tuổi, con thứ hai hai tuổi. Trên Mingpao, anh từng nói mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày xong việc, anh đều nóng lòng về với gia đình. Bạn gọi đi chơi đều bị anh khước từ. Từ khi có con, Quách Phú Thành thấy thương vợ hơn, thường tự nhủ cần bảo vệ gia đình tốt, quan tâm vợ.