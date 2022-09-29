Ngõ Nhỏ của Triệu Lộ Tư lên sóng chưa lâu đã bị soi cả rổ 'sạn'

Bộ phim chiếu đài đầu tiên của Triệu Lộ Tư đạt nhiều thành tích ấn tượng, song không tránh khỏi những hạt sạn khổng lồ.

Trang Sina đưa tin, Ngõ Nhỏ phần 1 của Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo đã chính thức lên sóng trên đài trung ương CCTV từ ngày 25/9. Bộ phim kể về cuộc đời của ba nhân vật người bà, người mẹ và cháu gái, lần lượt do Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tĩnh, Quan Hiểu Đồng thể hiện. Ở phần này, minh tinh họ Triệu đảm nhận vai cô thôn nữ Điền Tảo với tính cách nhiệt tình và tinh nghịch. Ngõ Nhỏ đã chính thức lên sóng trên đài trung ương CCTV từ ngày 25/9 - Ảnh: Internet Chỉ mới phát sóng được 6 tập, Ngõ Nhỏ đã thu về tỷ lệ người xem 1,5% - mức rating cao nhất của CCTV8 trong nhiều tháng trở lại đây. Dẫu vậy, tác phẩm này bị soi ra rất nhiều lỗi logic.

Tuyết động lại trên tất cả đồ vật, trừ trang phục diễn viên - Ảnh: Internet Theo đó, phân đoạn Triệu Lộ Tư cùng đám trẻ nô đùa là được cắt ghép vào phông nền có sẵn. Tuy đứng dưới trời tuyết một thời gian dài, trên trang phục của cả 6 nhân vật này lại không dính một chút tuyết nào. Cảnh quay này đã bị trang iFeng mỉa mai rằng tuyết có thể động lại trên tất cả đồ vật, trừ trang phục diễn viên. Phân cảnh khiến khán giả 'đau cột sống' giùm Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Ở nhiều cảnh quay khác, khi Triệu Lộ Tư và các nhân vật phải ngồi trên ghế đẩu để làm việc nhà như giặt giũ hay làm than đã khiến khán giả phải "đau cột sống" vì ghế ngồi cao, khiến mọi người đều phải khom lưng xuống. Vì vậy, netizen đã mỉa mai rằng lưng của Triệu Lộ Tư và các diễn viên khác ắt phải là "sắt thép" mới có thể cúi người trong thời gian dài mà không bị đau cột sống.

Không những vậy, Ngõ Nhỏ được biết là khắc họa cuộc sống khó khăn vào những năm 1950 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, đồ dùng trong nhà đều rất mới như vừa được mua về. Bên cạnh đó, tạo hình các cậu bé lang thang được cho là "nửa vời" và làm chưa tới. Trang phục của nhân vật Sách Gia cũng vướng phải lỗi tương tự khi một người đàn ông lam lũ, sống khổ cực, cả đời chỉ có thể mặc áo quần chắp vá từ vải cũ lại có phục trang như được may bằng máy và vô cùng sạch sẽ.

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