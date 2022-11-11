Từng nổi tiếng keo kiệt, Quách Phú Thành giờ lại thích mua kim cương, tặng trang sức đắt tiền cho người thân

Sao quốc tế 11/11/2022 17:17

Quách Phú Thành tiết lộ anh bị ảnh hưởng bởi vợ nên giờ có đam mê rất lớn với trang sức đắt tiền và kim cương.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào ngày 10/11 vừa qua, Quách Phú Thành đã tham dự vào sự kiện của của một nhãn hàng trang sức cao cấp. "Thiên vương Hong Kong" nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vẻ điển trai và phong độ của mình.

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Quách Phú Thành cho biết anh thường xuyên mua trang sức tặng cho bà xã Phương Viện - Ảnh: Internet

Tại sự kiện lần này, Quách Phú Thành cho biết anh thường xuyên mua trang sức tặng cho bà xã Phương Viện. Nam tài tử tiết lộ, bản thân thường mua cho vợ những món quà như kim cương vào các dịp lễ, sinh nhật.

Từ trước đến nay, Quách Phú Thành vốn nổi tiếng là ki bo và kẹt xỉ. Khi còn hẹn hò với Hùng Đại Lâm, anh chỉ tặng cho bạn gái những món quà là vật dụng sinh hoạt hàng ngày như kem đánh răng hay giấy vệ sinh. Khi trả lời phỏng vấn, Hùng Đại Lâm cũng cho biết: "Khi yêu đương với Quách Phú Thành, tôi chưa bao giờ xài tiền của anh".

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Quách Phú Thành vốn nổi tiếng là ki bo và kẹt xỉ, chưa từng tặng quà đắt tiền cho Hùng Đại Lâm khi cả hai hẹn hò - Ảnh: Internet

Quách Phú Thành cho biết, trước giờ anh không có hứng thú với trang sức đắt tiền hay kim cương và cũng không quan tâm đến chuyện đầu tư. Dẫu vậy, sau khi kết hôn, vì ảnh hưởng của bà xã Phương Viện mà anh bắt đầu có hứng thú với các loại trang sức.

Theo Quách Phú Thành, trong tất cả các loại trang sức, kim cương có độ bền và giá trị cao hơn cả. Vì vậy, nam tài tử thường xuyên mua trang sức kim cương tặng cho gia đình và cả bản thân mình.

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Khi được phóng viên hỏi về việc liệu các trang sức kim cương này có phải là của hồi môn của hai cô con gái sau này hay không, Quách Phú Thành đáp: "Bây giờ Phương Viện vẫn còn trẻ nên cô ấy thường đeo chúng và muốn thưởng thức vẻ đẹp của kim cương. Sau này khi con gái lớn lên, cô ấy sẽ tặng lại cho các con".

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Dù sở hữu khối tài sản lớn nhất nhì làng giải trí Hong Kong, Quách Phú Thành lại nổi tiếng là một người keo kiệt và dè xẻn.

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