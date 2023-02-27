Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nhân tình của bố chồng cũ bị bắt, hé lộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân

Sao quốc tế 27/02/2023 10:18

Nhân tình của bố chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng vừa qua đã bị bắt giữ vì chứa chấp nghi phạm của vụ án.

Trang HK01 đưa tin, mới đây cảnh sát Hong Kong đã tiến hành bắt thêm một người phụ nữ 47 tuổi có liên quan đến vụ án bắt cóc, giết người và phân xác Thái Thiên Phượng. Được biết, đây là nhân tình của bố chồng cũ người mẫu Abby Choi, cô ta đã chứa chấp ông sau khi gây án.

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nhân tình của bố chồng cũ bị bắt, hé lộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân - Ảnh 1

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nhân tình của bố chồng cũ bị bắt, hé lộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân - Ảnh 2

Theo đó, vụ bắt giữ được diễn ra vào chiều ngày 26/2 vừa qua tại khu Tsim Sha Tsui ở Hong Kong. Người phụ nữ này đồng thời cũng vướng cáo buộc tiếp tay cho các nghi phạm và bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại Thái Thiên Phượng, hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long, ông Chung Nhã Luân cho biết cảnh sát không thể dựa vào lời khai để phá án vì nhiều đối tượng bị bắt không chịu hợp tác. Trong những ngày qua, đội điều tra gần như chỉ dựa vào việc phân tích chứng cứ, tin tình báo và nghiệp vụ chuyên môn để phá án.

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nhân tình của bố chồng cũ bị bắt, hé lộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân - Ảnh 3

Theo ông Chung Nhã Luân, nguyên nhân tử vong của Thái Thiên Phượng là do vết thương bị đánh bằng vật cứng trên đầu. Hộp sọ của nữ người mẫu được tìm thấy trong một nồi súp lớn, phần tóc, phần lớn xương và mô người thì được phát hiện trong một chiếc chậu nhỏ tại hiện trường sát hại cô.

Ở thời điểm hiện tại, cảnh sát Hong Kong vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các phần còn lại của thi thể Thái Thiên Phượng gồm thân và tay. Trong đêm 26/2 vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác phong tỏa hiện trường và mở hố ga tại ngôi nhà phát hiện thi thể nạn nhân với hy vọng tìm kiếm thêm các phần hài cốt còn sót lại.

Thái Thiên Phượng mất tích vào 14h15 ngày 21/2 vừa qua khi đang trên đường đón con đi tan học. Đến chiều ngày 24/2, cảnh sát Hong Kong đã tìm thấy thi thể của người mẫu 28 tuổi trong một căn nhà thuộc khu vực vắng vẻ. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm của vụ án là bố mẹ và anh trai của chồng cũ nạn nhân. Tới ngày 25/2, chồng cũ của Thái Thiên Phượng - Quách Cảng Trí (Alex Kwong) - cũng đã bị bắt bởi lực lượng cảnh sát Tây Cửu Long.

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nhân tình của bố chồng cũ bị bắt, hé lộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân - Ảnh 4

Bước đầu suy đoán, cảnh sát cho rằng chủ mưu của vụ án này chính là bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Theo đó, ông này hiện 65 tuổi, là một cảnh sát về hưu và là người chủ mưu vụ giết người, hai con trai ông thì tham gia trực tiếp vào quá trình gây án.

Bên cạnh đó, vụ giết người cũng đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không phải một vụ xung đột nhất thời dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Các nghi phạm đã thuê nhà tại khu vực cực kỳ vắng vẻ, mua máy cắt thịt và nhiều dụng cụ gây án khác nhau.

Thái Thiên Phượng bị giết hại có thể là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD. Sau khi ly hôn, dù nữ người mẫu có hỗ trợ tài chính cho gia đình chồng cũ, nhưng họ luôn đòi hỏi thêm và không biết điểm dừng.

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nhân tình của bố chồng cũ bị bắt, hé lộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân - Ảnh 5

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

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