Chồng đại gia của người mẫu 'bạc mệnh' Thái Thiên Phượng: 'Đời tôi hạnh phúc vì được ở bên cô ấy'

Trang HK01 đưa tin, mới đây gia đình của Chris - chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng - đã có phát ngôn đầu tiên kể từ sau khi nữ người mẫu bị sát hại. Anh cho biết vợ mình là người phụ nữ tốt bụng, thường giúp đỡ người khác và luôn động viên, yêu thương anh.

Bên cạnh đó, Chris quyết định sẽ thay người vợ quá cố chăm sóc luôn cho hai con riêng của cô với người chồng cũ Quách Cảng Trí (Alex). Trước đó một nguồn tin tiết lộ Chris đã treo thưởng cho ai bắt được nghi phạm này.

"Tôi hạnh phúc và cảm kích vì cô ấy xuất hiện trong đời mình. Cô ấy mang đến bốn em bé ngoan ngoãn. Tôi có phúc khi trở thành người thân của Abby (tên tiếng Anh của Thái Thiên Phượng)." - Chris tâm sự.

Cha chồng của Thái Thiên Phượng - doanh nhân Đàm Trạch Quân - chia sẻ khi còn sống Thái Thiên Phượng là một người mẹ tốt và là đứa con hiếu thảo với cha mẹ, ông cũng xem cô như con gái mình. Các tài xế trong gia đình cũng đều khen về cách đối nhân xử thế của cô.

Hiện tại, gia đình họ Đàm cả mẹ của Thái Thiên Phượng đang chăm lo cho 4 đứa trẻ. Họ cũng nhờ cơ quan chức năng lấy hộ đồ dùng của hai con riêng của nữ người mẫu lấy một số đồ dùng cần thiết tại căn nhà của gia đình chồng cũ.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

Bước đầu suy đoán, cảnh sát cho rằng chủ mưu của vụ án này chính là bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Theo đó, ông này hiện 65 tuổi, là một cảnh sát về hưu và là người chủ mưu vụ giết người, hai con trai ông thì tham gia trực tiếp vào quá trình gây án.

Bên cạnh đó, vụ giết người cũng đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không phải một vụ xung đột nhất thời dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Các nghi phạm đã thuê nhà tại khu vực cực kỳ vắng vẻ, mua máy cắt thịt và nhiều dụng cụ gây án khác nhau.