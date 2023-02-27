Chưa đầy 2 tuần trước, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang nổi tiếng L’Officiel Monaco với bộ váy màu nude quyến rũ. Cựu người mẫu Hồng Kông được giới mộ điệu thời trang đánh giá cao. Cô sở hữu phong cách thời trang cũng như khả năng phối đồ ấn tượng. Theo truyền thông, Thái Thiên Phượng là người tiên phong trong các xu hướng thời trang.

Trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man, Thái Thiên Phượng có cuộc sống và sự nghiệp đáng mơ ước. Cô còn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn và được săn đón trong ngành thời trang . Cô thường xuyên tham dự các bữa tiệc xa hoa và giao lưu với nhiều người nổi tiếng.

Thái Thiên Phượng sở hữu 93,4 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Instagram bao gồm cả trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên tham dự tuần lễ thời trang Paris cũng như xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng như Elle, Vogue và Harper’s Bazaar. Đặc biệt, cô còn có mối quan hệ khá tốt với nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Pharrell Williams.

Thiên Phượng mất tích hôm 21/2, được phát hiện thi thể hôm 24/2, tại căn hộ do ông Quảng, cha của Quảng Cảng Trí thuê gần một tháng trước. Ba cha con họ Quảng bị cáo buộc sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng tại đây. Cha chồng cũ của cô được cho là mang một phần thi thể đi nơi khác. Trong căn hộ, cảnh sát thu các tang vật gồm dao lớn, máy xay thịt, máy cắt thịt. Các bộ phận thi thể Thái Thiên Phượng được nghi phạm bỏ vào hai chiếc nồi lớn. Ngày 26/2, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định được phần đầu của nạn nhân. Giới chức tiếp tục tìm kiếm phần còn lại thi thể.

Theo điều tra, nạn nhân và gia đình chồng cũ mâu thuẫn tiền bạc. Năm 2019, Thái Thiên Phượng chi gần 73 triệu HKD (221 tỷ đồng) mua nhà để gia đình chồng cũ sinh sống, ngôi nhà đứng tên cha chồng cũ.

Cuối năm ngoái, Thái Thiên Phượng có ý định bán căn nhà này, lấy lại một phần tiền. Cô cũng tìm một ngôi nhà khác cho gia đình chồng cũ sinh sống. Cha chồng cũ không chấp nhận. Thiên Phượng từng hỏi ý kiến luật sư, nếu chứng minh được từng chi tiền mua nhà, cô có cơ hội nhận lại một phần tiền.

Hiện chồng cũ của cô đã bị giam giữ nhưng nghi phạm liên tục đưa ra lời khai sai lệch để làm khó cơ quan điều tra. Chủ mưu của vụ sát hại tàn nhẫn này được cho là bố chồng cũ của cô, đã từng là cảnh sát.