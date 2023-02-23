Tuy nhiên, trong những tập mới của " Nghe nói em thích tôi " có phân cảnh Chí Khiêm quyết định anh và Lưu Tranh nên kết thúc vì lo sợ cô sẽ đi lại vết xe đổ của mình như 6 năm trước. Còn ở Lưu Tranh, cô sợ dẫm vào vết xe đổ trước kia, sợ kết hôn với người không yêu mình bởi Chí Khiêm không biết cách bày tỏ cảm xúc.

Bên cạnh cốt truyện ngôn tình hấp dẫn, cặp đôi diễn viên chính trong bộ phim "Nghe nói em thích anh" cũng gây chú ý không kém. Tác phẩm được quan tâm nhờ sự góp mặt của Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh . Ngoài tài năng diễn xuất, thì nhan sắc của Vương Sở Nhiên chính là điểm sáng giúp bộ phim được quan tâm ngoài mong đợi.

Chính vì thế, cả hai rời xa nhau chỉ vì chưa thật sự hiểu đối phương. Câu chuyện tình trở nên dang dở. Tình tiết này tạo ra một cuộc tranh cãi dữ dội với khán giả.

Nhiều người cho rằng, phim chuyển thể kém hấp dẫn so với nguyên tác khi xây dựng một nam chính "dở dở ương ương", không có chính kiến. Nhìn chung, nhân vật được xây dựng trong phim ngoài đời không phải hiếm. Nhưng nếu lạm dụng quá đà tính cách này, dễ khiến phim bị phản tác dụng, tạo cảm giác ức chế cho người xem.

Bộ phim "Nghe nói em thích tôi" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cát Tường Dạ. Tác phẩm nói về câu chuyện tình yêu, lấy bối cảnh sinh hoạt và làm việc trong môi trường y tế. Sau bảy năm rời xa nhà, Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) quay về thành phố nơi mình lớn lên, trở thành một bác sĩ tiến tu khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Bắc Nhã. Để có thể ở lại đây, Lưu Tranh tập trung mọi tinh lực vào công việc. Cô vô tình gặp lại chồng cũ Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và đối diện với những tổn thương khó lành trong quá khứ.

Lúng túng nhất, Ninh Chí Khiêm là bác sĩ ưu tú cùng khoa. Anh chủ động làm người hướng dẫn của Lưu Tranh, truyền dạy hết lòng chỉ vì muốn bù đắp tổn thương về cuộc hôn nhân thất bại. Còn Lưu Tranh thì không nhút nhát yêu đuối như xưa. Sau nhiều năm gặp nhau, hai người đã trưởng thành cùng với quá trình làm việc chung, đã giúp những hiểu lầm được gỡ bỏ. Theo thời gian, cả hai dần thấu hiểu, chữa lành vết thương cũ và bắt đầu lại.