Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô

Sao quốc tế 28/02/2023 10:35

Nếu chứng minh được bất động sản mà mình đang đứng tên là do Thái Thiên Phượng trao tặng, cha chồng cũ của nữ người mẫu vẫn có thể tiếp tục sở hữu phần tài sản này dù là chủ mưu sát hại cô.

Trang HK01 đưa tin, mới đây trong cuộc gặp gỡ với luật sư Tạ Thiên Lương, vấn đề phân chia tài sản của Thái Thiên Phượng (Abby Choi) đã được đem ra mổ xẻ. Được biết, nguyên nhân cho cái chết thương tâm của nữ người mẫu cũng chính là vì tranh chấp tài sản của cô với gia đình chồng cũ.

Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô - Ảnh 1

Theo đó, vào năm 2019, Thái Thiên Phượng đã mua bất động sản hạng sang ở Kadoorie Hill trị giá 70 triệu HKD và cho cha chồng cũ đứng tên. Từ đó, gia đình của chồng cũ cô đã chuyển vào đây sinh sống.

Luật sư Tạ Thiên Lương cho biết, gia đình chồng cũ sẽ không được hưởng bất kỳ tài sản nào của Thái Thiên Phượng vì các cáo buộc giết hại nạn nhân, đồng thời bị gạch tên khỏi danh sách thừa hưởng di sản. Vì thế, căn biệt thự đắt tiền mà nữ người mẫu bỏ tiền ra mua trước đó cũng phải hoàn lại cho người thân của cô.

Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô - Ảnh 2

Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô - Ảnh 3Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô - Ảnh 4

Tuy nhiên, nếu cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng có thể chứng minh được căn biệt thự kia là quà tặng mà con dâu cũ tặng cho ông chứ không phải tài sản ủy thác thì người này vẫn có thể giữ lại tài sản này, dù bị kết án giết người.

Về quyền thừa kế tài sản của Thái Thiên Phượng, luật sư Tạ Thiên Hương cho biết, nếu người đã khuất không để lại di chúc trước khi qua đời thì tòa án sẽ thực hiện phân chia tài sản của cô theo thứ tự lần lượt: Vợ/chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, ông bà, anh chị em ruột và những người có quan hệ huyết thống khác.

Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô - Ảnh 5

Hiện tại, cả 4 người con của Thái Thiên Phượng đều chưa tròn 21 tuổi, cha mẹ của nữ người mẫu có thể làm đơn xin quản lý tài sản của cô. Nếu giành được quyền kiểm soát tài sản, cha mẹ của cô có quyền chỉ định người quản lý tài sản cho các cháu. Đồng thời, họ cũng có thể gửi tài sản của con gái mình đến quỹ ủy thác cho đến khi các cháu đủ tuổi trưởng thành.

Bên cạnh đó, người chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng - Chris - chưa thực hiện đăng ký kết hôn với cô nên sẽ không được hưởng tài sản mà nữ người mẫu để lại.

Trước đó, vào ngày 27/2 vừa qua, phiên xét xử đầu tiên về vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị bắt cóc, sát hại và phân xác đã được diễn ra tại Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long. 4 nghi phạm được áp giải tới phiên tòa là Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ của nạn nhân), Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng cũ nạn nhân), (Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, thất nghiệp và là chồng cũ nạn nhân).

Cha chồng cũ vẫn có thể hưởng tài sản của người mẫu Thái Thiên Phượng dù là chủ mưu sát hại cô - Ảnh 6

Theo HK01, tại phiên tòa, 3 nam nghi phạm đã có thái độ rất bình tĩnh, không hề ăn năn và đáp lại rõ ràng "đã hiểu" khi nghe tường thuật vụ án và chi tiết buộc tội. Riêng nữ bị cáo duy nhất là cúi gằm mặt trong suốt buổi xét xử.

Cảnh sát tiết lộ, gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng từ chối nói về nơi đã vứt xác của nạn nhân, gây ra khó khăn cho công tác điều tra. vì vậy, đến thời điểm hiện tại các phần cơ thể khác của nữ người mẫu như tay và thân trên đều chưa thể tìm thấy. Nếu thời gian càng kéo dài, khả năng tìm thấy đầy đủ các mảnh cơ thể của nạn nhân càng khó hơn.

Gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng một mực chối tội, không tiết lộ nơi vứt xác nạn nhân

Gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng một mực chối tội, không tiết lộ nơi vứt xác nạn nhân

Trước loạt câu hỏi liên quan đến vụ việc nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại và phân xác, gia đình chồng cũ của nạn nhân có thái độ khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

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