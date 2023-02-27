Lịch sử đen tối với loạt tiền án của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng bị đào lại

Sao quốc tế 27/02/2023 11:24

Gia đình chồng cũ của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng có quá khứ khá đen tối khi từng nhiều lần phạm tội.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 nghi phạm của vụ án sát hại, phân xác Thái Thiên Phượng bị bắt giữ bao gồm cha mẹ chồng, anh chồng và chồng cũ (Quách Cảng Trí) và nhân tình của cha chồng cũ cô. Trong đó, bố chồng cũ của nữ người mẫu được xem là chủ mưu của vụ án này.

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Gia đình chồng cũ và nhân tình của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng hiện đang bị bắt giam - Ảnh: Internet

Theo đó, gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng có quá khứ khá đen tối với nhiều tiền án. Cha ruột Quách Cảng Trí năm nay 65 tuổi là một cựu cảnh sát. Năm 2005 ông bị buộc từ chức vì bị điều tra và liên quan đến các cáo buộc hiếp dâm phụ nữ.

Bản thân Quách Cảng Trí là một người không có việc làm ổn định và ăn bám vợ cũ. Trong quá khứ, anh ta từng lừa đảo số tiền 5 triệu NDT (17 tỷ đồng) sau đó bỏ trốn, bị truy nã và bắt giữ vào năm 2015.

Anh trai Quách Cảng Trí nam nay 31 tuổi từng bị ngân hàng kiện ra tòa vì nợ xấu. Thái Thiên Phượng tốt bụng đã cho người này trở thành tài xế riêng của cô sau khi cô và chồng cũ ly hôn.

Lịch sử đen tối với loạt tiền án của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng bị đào lại - Ảnh 2

Cảnh sát cho rằng Thái Thiên Phượng bị giết hại có thể là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD (tài sản riêng của cô). Sau khi ly hôn, dù nữ người mẫu có hỗ trợ tài chính cho gia đình chồng cũ, nhưng họ luôn đòi hỏi thêm và không biết điểm dừng.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện được số lượng lớn các dụng cụ được cho là dùng để chặt xác nạn nhân bao gồm máy cắt thịt, cưa máy, áo mưa dài, găng tay, khẩu trang... và hai nồi súp chứa phần hộp sọ, tóc, xương và mô người. Hai chân của nạn nhân cũng được tìm thấy bảo quản trong tủ lạnh. Các bộ phận khác như tay và thân trên của Thái Thiên Phượng vẫn chưa được tìm thấy.

Lịch sử đen tối với loạt tiền án của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng bị đào lại - Ảnh 3

Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long, ông Chung Nhã Luân cho biết nguyên nhân tử vong của Thái Thiên Phượng là do vết thương bị đánh bằng vật cứng trên đầu. Bên cạnh đó, cảnh sát không thể dựa vào lời khai để phá án vì nhiều đối tượng bị bắt không chịu hợp tác.

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

Lịch sử đen tối với loạt tiền án của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng bị đào lại - Ảnh 4

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

Người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man

Người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man

Gia đình chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị bắt giữ điều tra sau khi thi thể của cô được tìm thấy.

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