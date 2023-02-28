Gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng một mực chối tội, không tiết lộ nơi vứt xác nạn nhân

Sao quốc tế 28/02/2023 09:44

Trước loạt câu hỏi liên quan đến vụ việc nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại và phân xác, gia đình chồng cũ của nạn nhân có thái độ khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Vào ngày 27/2 vừa qua, phiên xét xử đầu tiên về vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị bắt cóc, sát hại và phân xác đã được diễn ra tại Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long. 4 nghi phạm được áp giải tới phiên tòa là Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ của nạn nhân), Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng cũ nạn nhân), (Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, thất nghiệp và là chồng cũ nạn nhân).

Gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng một mực chối tội, không tiết lộ nơi vứt xác nạn nhân - Ảnh 1

Theo HK01, tại phiên tòa, 3 nam nghi phạm đã có thái độ rất bình tĩnh, không hề ăn năn và đáp lại rõ ràng "đã hiểu" khi nghe tường thuật vụ án và chi tiết buộc tội. Riêng nữ bị cáo duy nhất là cúi gằm mặt trong suốt buổi xét xử. Cả 4 nghi phạm đều không phản bác các cáo buộc giết người, xâm phạm hài cốt và cản trở công lý mà cơ quan chức năng đưa ra.

Tòa án đồng thời đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của cả 4 nghi phạm với lý do tất cả đều là những tội phạm nguy hiểm, có thủ đoạn giết người man rợ, có ý định trốn chạy và không thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra. Thêm nữa, họ sẽ bị tiếp tục tạm giam đến ngày 8/5 sắp tới để phục vụ cho quá trình điều tra.

Gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng một mực chối tội, không tiết lộ nơi vứt xác nạn nhân - Ảnh 2

Cảnh sát tiết lộ, gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng từ chối nói về nơi đã vứt xác của nạn nhân, gây ra khó khăn cho công tác điều tra. vì vậy, đến thời điểm hiện tại các phần cơ thể khác của nữ người mẫu như tay và thân trên đều chưa thể tìm thấy. Nếu thời gian càng kéo dài, khả năng tìm thấy đầy đủ các mảnh cơ thể của nạn nhân càng khó hơn.

Theo Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long, ông Chung Nhã Luân, nguyên nhân tử vong của Thái Thiên Phượng là do vết thương bị đánh bằng vật cứng trên đầu. Hộp sọ của nữ người mẫu được tìm thấy trong một nồi súp lớn, phần tóc, phần lớn xương và mô người thì được phát hiện trong một chiếc chậu nhỏ tại hiện trường sát hại cô.

Gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng một mực chối tội, không tiết lộ nơi vứt xác nạn nhân - Ảnh 3

Trước đó, vào chiều ngày 26/2, một người phụ nữ 47 tuổi là nhân tình của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng cũng đã bị bắt giữ vì chứa chấp nghi phạm Quảng Cầu. Vì vậy, người này cũng bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm và nghi có liên quan đến vụ án.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

Tìm thấy phần thi thể còn lại của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án giết người rúng động tại Hồng Kông

Tìm thấy phần thi thể còn lại của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án giết người rúng động tại Hồng Kông

Ngày 26/2, HK01 đưa tin cảnh sát đã tìm được phần đầu của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án giết người rúng động tại Hồng Kông.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Thiên Phượng Abby Choi người mẫu Hong Kong bị sát hại sao Hoa ngữ sao Hong Kong sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy phần thi thể còn lại của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án giết người rúng động tại Hồng Kông

Tìm thấy phần thi thể còn lại của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án giết người rúng động tại Hồng Kông

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: 4 nghi phạm hầu tòa, bị bác đơn xin tại ngoại

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: 4 nghi phạm hầu tòa, bị bác đơn xin tại ngoại

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

Chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị bắt

Chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị bắt

Chồng đại gia của người mẫu 'bạc mệnh' Thái Thiên Phượng: 'Đời tôi hạnh phúc vì được ở bên cô ấy'

Chồng đại gia của người mẫu 'bạc mệnh' Thái Thiên Phượng: 'Đời tôi hạnh phúc vì được ở bên cô ấy'

Lịch sử đen tối với loạt tiền án của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng bị đào lại

Lịch sử đen tối với loạt tiền án của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng bị đào lại

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới