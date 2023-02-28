Vào ngày 27/2 vừa qua, phiên xét xử đầu tiên về vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị bắt cóc, sát hại và phân xác đã được diễn ra tại Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long. 4 nghi phạm được áp giải tới phiên tòa là Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ của nạn nhân), Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng cũ nạn nhân), (Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, thất nghiệp và là chồng cũ nạn nhân).

Tòa án đồng thời đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của cả 4 nghi phạm với lý do tất cả đều là những tội phạm nguy hiểm, có thủ đoạn giết người man rợ, có ý định trốn chạy và không thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra. Thêm nữa, họ sẽ bị tiếp tục tạm giam đến ngày 8/5 sắp tới để phục vụ cho quá trình điều tra.

Theo HK01, tại phiên tòa, 3 nam nghi phạm đã có thái độ rất bình tĩnh, không hề ăn năn và đáp lại rõ ràng "đã hiểu" khi nghe tường thuật vụ án và chi tiết buộc tội. Riêng nữ bị cáo duy nhất là cúi gằm mặt trong suốt buổi xét xử. Cả 4 nghi phạm đều không phản bác các cáo buộc giết người, xâm phạm hài cốt và cản trở công lý mà cơ quan chức năng đưa ra.

Cảnh sát tiết lộ, gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng từ chối nói về nơi đã vứt xác của nạn nhân, gây ra khó khăn cho công tác điều tra. vì vậy, đến thời điểm hiện tại các phần cơ thể khác của nữ người mẫu như tay và thân trên đều chưa thể tìm thấy. Nếu thời gian càng kéo dài, khả năng tìm thấy đầy đủ các mảnh cơ thể của nạn nhân càng khó hơn.

Theo Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long, ông Chung Nhã Luân, nguyên nhân tử vong của Thái Thiên Phượng là do vết thương bị đánh bằng vật cứng trên đầu. Hộp sọ của nữ người mẫu được tìm thấy trong một nồi súp lớn, phần tóc, phần lớn xương và mô người thì được phát hiện trong một chiếc chậu nhỏ tại hiện trường sát hại cô.

Trước đó, vào chiều ngày 26/2, một người phụ nữ 47 tuổi là nhân tình của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng cũng đã bị bắt giữ vì chứa chấp nghi phạm Quảng Cầu. Vì vậy, người này cũng bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm và nghi có liên quan đến vụ án.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.