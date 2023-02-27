Những ngày qua, vụ án giết hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) gây chấn động Hồng Kông và thế giới. Cô mất tích từ ngày 21/2 và được xác định tử vong 3 ngày sau đó.

Ngày 26/2, HK01 đưa tin cảnh sát Hồng Kông đã tìm được phần đầu của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) trong nồi canh trước đó bị cảnh sát Hồng Kông thu giữ. Phần đầu có nhiều vết tổn thương và bị dập nát. Đội tìm kiếm cũng cho biết phần thi thể còn sót lại rất khó tìm kiếm vì đã bị hung thủ nấu chín và vứt bỏ rải rác ở nhiều nơi có địa hình phức tạp.

Theo HK01, cơ quan điều tra sẽ gặp gỡ truyền thông và thông báo chi tiết về vụ việc. Phần thi thể còn lại của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) được tìm thấy ở Lung Mei ở Tai Po, Hong Kong.

Các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm. Các bộ phận cơ thể của cố người mẫu vẫn chưa được phục hồi. Ngoài ra, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm khu nhà xảy ra vụ việc, thu giữ một chiếc tủ lạnh, một phần thi thể của Thái Thiên Phượng, các đồ dùng cá nhân của nữ người mẫu.

Tờ HK01 dẫn lời nhân chứng cho biết quá trình tìm kiếm các bộ phận cơ thể của nữ người mẫu diễn ra rất khẩn trương. Tổ chuyên án được thành lập riêng để tích cực mở rộng điều tra vụ án. 100 cảnh sát, thợ lặn, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ được bố trí khắp các khu vực lân cận làng Long Vĩ - nơi thi thể nạn nhân được phát hiện.

Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết công tác tìm kiếm, trục vớt hài cốt của Thái Thiên Phượng gặp nhiều khó khăn. Họ huy động nhân lực, vật lực và các trang thiết bị tối tân, phối hợp cùng các phòng ban phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với truyền thông, bác sĩ pháp y Cao Đại Thành người Đài Loan (Trung Quốc) cho biết hung thủ gây án có tính toán, lên kế hoạch tỉ mỉ, nấu chín một số bộ phận thi thể để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình xét nghiệm DNA. Chúng phi tang phần đầu và tứ chi nhằm tăng độ khó nhận dạng và lấy dấu vân tay. “Vụ án này xảy ra vì ba chữ: tình, tiền, hận”, ông nói về động cơ gây án.

Các cơ quan báo chí liên tục cập nhật tin tức, trong khi dư luận bày tỏ phẫn nộ trước thủ đoạn giết người tàn nhẫn của kẻ thủ ác. "Hong Kong không có án tử hình nhưng chúng tôi rất mong pháp luật sẽ xử phạt thật nghiêm khắc. Một vụ án gây ám ảnh và đau lòng cho người dân", tài khoản XianHua viết.

Được biết, vào ngày 21/2, Thái Thiên Phượng đi đón con trên chiếc xe do anh chồng cũ làm tài xế. Sau đó, chồng cũ của cô lên xe và xảy ra tranh cãi với người mẫu. Cô bị đánh ngất sau đó được đưa về nơi gây án. Cảnh sát tìm thấy trên xe có nhiều vết máu.

Chiều ngày 24/2, cảnh sát tìm thấy một số bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng tại một căn nhà thuê và thu thập được chứng minh thư, thẻ tín dụng, túi xách. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một máy xay thịt, cưa điện, tủ lạnh,...

Sau khi ra tay sát hại vợ cũ, Alex Kwong phi tang, còn dự định trở về giúp gia đình phân xác cô. Khi sự việc bại lộ, hắn muốn tẩu thoát nhưng bị cảnh sát bắt giữ trong lúc đang chờ tàu.

HK01 cho biết thêm gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng sống nhờ vào sự giúp đỡ của cô suốt 10 năm qua. Cả gia đình đều từng vướng bê bối. Trong đó, cha chồng vốn là cảnh sát nhưng vướng nghi án hiếp dâm nên đã bị cho nghỉ hưu sớm.

Chồng cũ từng bị truy tố vì lừa tiền 4 người đồng tính, nợ 5 triệu HKD, bị bắt giữ sau đó bỏ trốn. Nữ người mẫu phải trả nợ thay chồng. Anh trai chồng cũ bị ngân hàng kiện vì thiếu nợ, mẹ chồng cũng bị tòa ban lệnh phá sản. Trước đó, Thái Thiên Phượng để anh trai chồng cũ lái xe cho mình nhằm tạo công việc cho anh.

Thái Thiên Phượng được khen ngợi là người tốt tính. Dù ly hôn đã lâu, cô vẫn chăm lo cho gia đình chồng cũ, chi tiền chăm sóc các con. Gia đình chồng mới của nữ người mẫu cũng từng thân thiết với chồng cũ của Thái Thiên Phượng.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, cô muốn bán bất động sản đã mua cho nhà chồng cũ để đầu tư kinh doanh. Nạn nhân đã thu xếp chỗ ở mới cho nhà chồng nhưng họ không đồng ý và lên kế hoạch sát hại cô.