Cụ thể, chồng và người thân của cố người mẫu mới là những gnuowif có quyền được cơ quan chức năng cho vào bên trong. Quá trình nhận dạng thi thể, lấy mẫu DNA cha mẹ Abby Choi để phục vụ công tác phân tích chứng cứ khoa học kéo dài gần 2 tiếng dưới sự giám sát của đội điều tra Tây Cửu Long.

Dẫn thông tin từ trang HK01, vào 9h (giờ địa phương) ngày 28/2, Chirs - chồng Abby Choi , cha mẹ và một số bạn bè thân thiết của cố người mẫu lúc sinh thời đã có mặt tại nhà xác Phú Sơn để làm thủ tục nhận dạng thi thể.

Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết quá trình nhận dạng nạn nhân Abby Choi rất khó khăn. Thi thể người bị hại không nguyên vẹn, thậm chí bị nấu chín. Cơ quan chức năng đang thông qua răng trong số hài cốt thu thập được để đối chiếu DNA với người thân Abby Choi.

Không những vậy, công tác tìm kiếm phần tay và thân nạn nhân cũng chưa có kết quả. Theo ông Chung Nhã Luân, đội điều tra đã sử dụng mọi nghiệp vụ nhưng 4 nghi phạm chính trong vụ sát hại vẫn không khai báo nơi vứt bỏ mảnh thi thể của Abby Choi.

"Họ không mời luật sư bào chữa, cũng không chịu khai báo. Chúng tôi chỉ có thể thông qua chứng cứ hiện trường để tìm kiếm hài cốt của nạn nhân", Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long nói.

Trước đó, vào ngày 27/2, bốn thành viên gia đình chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng - nạn nhân bị sát hại dã man trong vụ án rúng động xứ Hương Cảng - đã ra hầu tòa lần đầu tiên.

Nghi phạm Kwong Kau và hai con trai, gồm cả Alex Kwong - chồng cũ của nạn nhân bị buộc tội sát hại cựu người mẫu Thái Thiên Phượng. Các phần thi thể của Thái Thiên Phượng được tìm thấy trong một căn nhà do Kwong Kau thuê tại làng Long Vĩ. Còn mẹ chồng cũ của nạn nhân, Jenny Li Sui-heung, 63 tuổi, đối mặt với cáo buộc cản trở công lý do làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Cũng trong ngày 27/2, cảnh sát Hong Kong cũng đã tiến hành bắt giữ thêm nghi phạm thứ 5 của vụ án được cho là nhân tình của Kwong Kau. Đây chính là người đã giúp Kwong Kau thuê căn nhà ở làng Long Vĩ, nơi thi thể người mẫu Hong Kong bị phi tang.

Tại phiên thẩm tra, cả 4 nghi can đều không đưa ra bất kỳ phản bác nào trước các cáo buộc giết người, xâm phạm hài cốt và cản trở công lý. Thẩm phán yêu cầu các bị cáo không nhận tội và hoãn xét xử đến ngày 8/5 để cảnh sát bổ sung hồ sơ điều tra vụ án. Bị cáo Lý Thụy Hương nộp đơn xin tại ngoại nhưng tòa từ chối. 4 nghi phạm đều bị tạm giam không bảo lãnh cho đến phiên xử tiếp theo.