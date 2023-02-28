Nhà trường tìm cách bảo vệ con của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng bị sát hại

Sao quốc tế 28/02/2023 11:45

Cái chết của người mẫu Abby Choi (tên thật là Thái Thiên Phượng) thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng trong tuần qua. Không riêng người lớn, con của cô cũng bị ảnh hưởng đáng kể từ vụ việc này.

Dẫn tin từ SCMP, con của người mẫu Thái Thiên Phượng đang học tiểu học tại trường Quốc tế Harrow (Hong Kong, Trung Quốc). Trường này mới thông báo sẽ hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử trong lớp học để giảm thiểu tác động của các thông tin liên quan vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng vì trường lo ngại những thông tin này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Cụ thể, trong một email gửi phụ huynh vào ngày 27/2, Hiệu trưởng Ann Haydon cho biết các nhà tâm lý học, cố vấn, nhân viên trị liệu và nhân viên chăm sóc sức khỏe của trường sẽ làm việc với học sinh, giáo viên để hỗ trợ.

Nhà trường tìm cách bảo vệ con của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng bị sát hại - Ảnh 1
Một trong số hai người con của người mẫu Thái Thiên Phượng đang học ở trường Quốc tế Harrow - Ảnh: Winson Wong

Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị điện tử trong các tiết học tại trường sẽ bị hạn chế vì nội dụng các bài báo về vụ sát hạt người mẫu Hong Kong đều được đăng lên mạng. Hiệu trưởng Ann Haydon tin rằng phụ huynh cũng sẽ lưu tâm đến vấn đề này. Bà nhắc nhở phụ huynh nên kiểm tra các cài đặt và bộ lọc trên thiết bị điện tử ở nhà để giảm nguy cơ trẻ tiếp xúc những tin tức liên quan.

"Chúng tôi không muốn trở thành người gieo rắc nỗi hoang mang, nhưng chúng tôi biết rằng với việc đưa tin nhanh chóng như hiện nay, nhiều học sinh sẽ biết đến thảm kịch này. Chúng tôi muốn làm mọi thứ để hỗ trợ con cô Choi và cộng đồng trường Harrow", cô hiệu trưởng nhấn mạnh.

Nhà trường tìm cách bảo vệ con của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng bị sát hại - Ảnh 2

Trước đó, dẫn tin từ truyền thông Hong Kong, vào ngày 27/2, bốn thành viên gia đình chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng - nạn nhân bị sát hại dã man trong vụ án rúng động xứ Hương Cảng - đã ra hầu tòa lần đầu tiên

Nghi phạm Kwong Kau và hai con trai, gồm cả Alex Kwong - chồng cũ của nạn nhân bị buộc tội sát hại cựu người mẫu Thái Thiên Phượng. Các phần thi thể của Thái Thiên Phượng được tìm thấy trong một căn nhà do Kwong Kau thuê tại làng Long Vĩ. Còn mẹ chồng cũ của nạn nhân, Jenny Li Sui-heung, 63 tuổi, đối mặt với cáo buộc cản trở công lý do làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Nhà trường tìm cách bảo vệ con của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng bị sát hại - Ảnh 3
Cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân - Ảnh: HK01

 

Cũng trong ngày 27/2, cảnh sát Hong Kong cũng đã tiến hành bắt giữ thêm nghi phạm thứ 5 của vụ án được cho là nhân tình của Kwong Kau. Đây chính là người đã giúp Kwong Kau thuê căn nhà ở làng Long Vĩ, nơi thi thể người mẫu Hong Kong bị phi tang.

Gần một tuần sau khi Thái Thiên Phượng được thông báo mất tích, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm phần còn lại của thi thể của người mẫu Hong Kong.

Đến ngày 28/2, cảnh sát Hong Kong sẽ huy động hơn 100 cảnh sát đến một bãi rác ở New Territories để tìm các phần thi thể của nạn nhân. Quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát xem lại đoạn video từ camera an ninh cho thấy một nghi phạm chuyển các túi từ căn hộ nơi tìm thấy các bộ phận của thi thể Thái Thiên Phượng đến khu vực thu gom rác gần đó.

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

Trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man, Thái Thiên Phượng là cái tên có sức ảnh hưởng lớn và được săn đón trong ngành thời trang. Cô thường xuyên tham dự các bữa tiệc xa hoa và giao lưu với nhiều người nổi tiếng.

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