Bắt gặp Ngô Lỗi đắm đuối nhìn 'người yêu mới' bên trời Tây, cư dân mạng chuẩn bị 'đẩy thuyền' cặp đôi mới?

Cụ thể, hình ảnh được đăng tải ghi lại khoảnh khắc cặp đôi chính đang cùng vui đùa trong khung cảnh tuyết rơi đầy lãng mạn. Bên cạnh vẻ ngoài trẻ trung, năng động của hai diễn viên trẻ, điều làm cho khán giả, đặc biệt là hội chị em phải mê mẩn chính là ánh mắt đầy tình của Ngô Lỗi lúc ngắm nhìn "người thương" của mình.

Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính là Lâm Diệc Dương (do Ngô Lỗi thủ vai) và Ân Quả (do Triệu Kim Mạch thủ vai). Trong một đêm bão tuyết tại nơi đất khách quê người, cơ thủ trẻ xinh đẹp Ân Quả tình cờ gặp được chàng trai tốt bụng Lâm Diệc Dương với vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng. Lâm Diệc Dương đã nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hiện tại, bộ phim này đang được ghi hình ở Phần Lan. Sở hữu bộ đôi diễn viên trẻ có cả ngoại hình và diễn xuất là Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch, Giữa Cơn Bão Tuyết được dự đoán sẽ là một tác.

Ngô Lỗi là một diễn viên chăm chỉ, chuyên nghiệp. Nổi tiếng từ khi còn nhỏ, đến nay, anh hầu như không vướng scandal nào về đời tư. Giữ cho mình hình tượng đẹp, sạch sẽ và ý thức trách nhiệm với nghề, Ngô Lỗi xứng đáng đạt được thành công. Ngô Lỗi tham gia diễn xuất từ năm 5 tuổi, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình lớn như Tiểu Na Tra trong Bảng phong thần, Phi Lư trong Lang gia bảng, Dương Quá lúc nhỏ của Thần điêu đại hiệp 2014, Dương Lục Lang thuở nhỏ của Thiếu niên Dương gia tướng... Ngô Lỗi từng được gọi bằng biệt danh "em trai quốc dân". Đến nay, ở tuổi 23, nam diễn viên có gần 100 bộ phim lớn nhỏ, 16 năm kinh nghiệm trên phim trường.

Triệu Kim Mạch từng lọt vào danh sách "30 Under 30" của Trung Quốc do tạp chí Forbes bầu chọn. Hiện tại, Triệu Kim Mạch đang theo học khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương, một trong những ngôi trường đào tạo diễn viên lớn và uy tín nhất tại Trung Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 2002 cũng là tên tuổi được nhiều nhà sản xuất, đài truyền hình ưu ái nhờ khả năng diễn xuất tốt, tính cách thân thiện.