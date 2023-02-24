Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết

Sao quốc tế 24/02/2023 11:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Giữa Cơn Bão Tuyết đã tung ra hình ảnh poster đầu tiên của cặp đôi chính Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch.

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô LỗiTriệu Kim Mạch đóng chính đã khai máy tại Phần Lan. Chính vì thế, mọi hình ảnh liên quan đến hậu trường phim của các nhân vật luôn được công chúng quan tâm.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 1Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Giữa Cơn Bão Tuyết đã tung ra hình ảnh poster đầu tiên của cặp đôi chính Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Nhiều khán giả đã không giấu được sự phấn khích trước phản ứng hóa học vô cùng bùng nổ, vừa ngọt ngào lại vừa lãng mạn. Đặc biệt ánh mắt thâm tình của Ngô Lỗi khi nhìn về phía bạn diễn cũng khiến dân tình đều không khỏi “quắn quéo” và rung động.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 3Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 4

Nhiều khán giả cho rằng visual của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch khá tương thích với thiết lập nhân vật trong tiểu thuyết. Giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, hai người xuất hiện nổi bật trong khung hình. Tưởng tượng như Lâm Diệc Dương và Ân Quả đang đứng ngay tại đó, tại nơi xứ người với cuộc gặp gỡ định mệnh.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 5

Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương Và Ân Quả. Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-da. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch cùng khoe nhan sắc 'chất lượng' ở trời Tây khi quay Giữa Cơn Bão Tuyết

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch cùng khoe nhan sắc 'chất lượng' ở trời Tây khi quay Giữa Cơn Bão Tuyết

Mới đây,Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã cùng đồng loạt đăng ảnh giữa trời tuyết ở Phần Lan khi quay Giữa Cơn Bão Tuyết.

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