Giữa Cơn Bão Tuyết: Ngô Lỗi được khen ngợi có nhân cách chuẩn sói ca khiến Triệu Kim Mạch mê như điếu đổ

Netizen đang háo hức chờ đợi màn thể hiện của Ngô Lỗi trong Giữa Cơn Bão Tuyết.

Ngô Lỗi được xem là diễn viên tiềm năng của lứa tiểu sinh sau 95 của Cbiz. Sau Tinh Hán Xán Lạn, đóng cùng Triệu Lộ Tư, sự nghiệp nam diễn viên lên “như diều gặp gió”, thậm chí sự kết hợp quá thành công của cả 2 còn khiến nhiều người liên tục đẩy thuyền cặp đôi đến với nhau nhiều nhất trong suốt gần 1 năm vừa qua.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Ngô Lỗi đang tham gia ghi hình tại nước ngoài cho dự án truyền hình Giữa Cơn Bão Tuyết. Trong phim, tình tin đồn của Triệu Lộ Tư “nên duyên” với Triệu Kim Mạch, trong những hình ảnh tại hậu trường dân tình còn khẳng định thuyền couple Lộ Tư - Ngô Lỗi sẽ sớm chìm ngay sau khi dự án Giữa Cơn Bão Tuyết được ra mắt.

Mới đây, một câu chuyện thú vị tại phim trường Giữa Cơn Bão Tuyết ở Phần Lan đã được chia sẻ. Cụ thể, cư dân mạng đã bắt gặp Ngô Lỗi xuất hiện trước một trạm xe buýt tại Phần Lan. Người hâm mộ nói trên dành lời khen “có cánh” cho ngoại hình của Ngô Lỗi và đến bắt chuyện với cậu.

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch tại hậu trường Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh:Internet

Bạn fan tiết lộ Ngô Lỗi rất tốt bụng, nhiệt tình chỉ đường cho bạn ấy đến phim trường mà mình đang quay. Dù biết người đó muốn đến hóng đoàn phim, song Ngô Lỗi vẫn không hề e ngại, mà còn giúp đỡ họ tận tình.

Thông tin trên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài ngay sau khi được lan truyền. Hầu hết fan hâm mộ đều khen ngợi anh chàng không chỉ đẹp trai mà còn là sói ca trong truyền thuyết khi có nhân cách vàng.

Được biết, Ngô Lỗi và các thành viên trong đoàn phim vẫn chưa lên tiếng đính chính về bài chia sẻ của người hâm mộ nói trên. Riêng phim Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và “tình mới” đóng chính vẫn chưa ấn định ngày lên sóng cụ thể.

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