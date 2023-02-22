Hậu drama bị nhà đài chê mù chữ, Triệu Lộ Tư tiếp tục có hành động khiến fan Trung Quốc tức lồng lộn

Hành động mới đây của Triệu Lộ Tư khiến fan nóng mắt.

Những ngày vừa qua, việc Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác bị CCTV điểm mặt gọi tên, gắn cho mác "tuyệt vọng mù chữ" đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, thậm chí cô nàng còn bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp và cần học lại cách để trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đáng nói, ít lâu sau sự kiện này, Triệu Lộ Tư đã đăng tải hai bức ảnh selfie của mình lên trang Weibo cá nhân kèm dòng trạng thái "hihi". Bài đăng của mỹ nhân xuyên không ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía dư luận, trong đó những anti fan dĩ nhiên là những người hả hê nhất khi hành động này được xem như là lời đáp trả từ phía nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn gợi ý cho Triệu Lộ Tư ngoài việc chú ý đến ngoại hình, cô cũng nên đọc nhiều sách hơn để cải thiện ý thức của mình. Tóm lại, dù là bình luận gì đi chăng nữa, đều cho thấy dư luận không hề hài lòng với việc này.

Được biết, lý do Triệu Lộ Tư bị gắn mác "tuyệt vọng mù chữ" là bởi bản thân cô đóng phim lịch sử (Ngõ Nhỏ của CCTV) nhưng lại không nhớ được vai diễn của mình sống ở giai đoạn nào của đất nước, quên cả ngày thành lập Đảng.

Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Minh Đạo tại Đài Loan. Cô được biết đến với vai diễn Lạc Phi Phi trong phim Ôi hoàng đế bệ hạ của ta và Trần Thiên Thiên trong phim Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-drama-bi-nha-ai-che-mu-chu-trieu-lo-tu-tiep-tuc-co-hanh-ong-khien-fan-trung-quoc-tuc-long-lon-558782.html