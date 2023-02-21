Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này?

Sao quốc tế 21/02/2023 22:52

Mỹ nhân xuyên không bất ngờ bị nhà đài cho rằng nên học lại cách hành xử vì quá thiếu chuyên nghiệp.

Mới đây nhất theo nhiều nguồn tin từ báo Trung Quốc, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã bị đài truyền hình trung ương CCTV phê bình. Cô bị xếp vào nhóm sao trẻ "mù chữ", thiếu kiến thức căn bản, có trình độ học vấn và ứng xử trước truyền thông hạn chế.

Sau khi "điểm danh" Triệu Lộ Tư, CCTV xóa hàng loạt bài đăng liên quan đến nữ diễn viên. Hiện, từ khóa "Triệu Lộ Tư" không thể tìm thấy trên nền tảng truyền thông trực tuyến của đài trung ương.

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Năm 2022, cô quay phim Ngõ nhỏ cho CCTV. Đóng phim lịch sử nhưng Triệu Lộ Tư không nhớ được vai diễn của cô sống ở giai đoạn nào của đất nước, không nhớ cả ngày thành lập đảng. Thậm chí hỏi về những thứ liên quan đến nghề nghiệp của mình, người đẹp cũng tỏ ra ngây thơ ấp úng không biết trả lời. 

Điều này khiến Triệu Lộ Tư bị đánh giá lười nhác, không đọc kỹ kịch bản, đào sâu kiến thức khi đóng phim lịch sử. Chưa kể nó cũng là điều khiến cô nàng khó lòng được mời tham dự các sự kiện nổi tiếng hơn. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này? - Ảnh 2Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này? - Ảnh 3

Thời gian qua, thực trạng sao trẻ Trung Quốc thiếu kiến thức là vấn đề nhức nhối. Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư hay Lưu Hạo Tồn bị phê phán là nghệ sĩ "mù chữ trong tuyệt vọng". Họ cho thấy sự thiếu tâm huyết với nghề, hời hợt trong quá trình tìm hiểu xây dựng vai diễn, thường xuyên mắc lỗi viết sai chữ, trả lời phỏng vấn không rõ ràng.

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