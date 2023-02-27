Những ngày qua, dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đang khởi quay, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Được biết, dự án được đầu tư lớn bởi nhà sản xuất Tencent Penguin Pictures. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tencent đã rút khỏi đội ngũ sản xuất của dự án này. Theo đó, dân tình phát hiện logo của của Tencent đã không còn xuất hiện trên poster mới nhất của dự án Thần Ẩn.

Thông tin này khiến nhiều khán giả hoang mang đặt nghi vấn liệu địa vị ‘công chúa’ Triệu Lộ Tư đã không còn chỗ đứng trong mắt ‘ông lớn’ Tencent. Được biết, Triệu Lộ Tư vốn được coi là "gà đẻ trứng vàng" của Tencent. Không khó để kể tên những bộ phim của Tencent góp phần làm nên sự nghiệp thành công cho nữ diễn viên như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Yêu Em Từ Dạ Dày, Tinh Hán Xán Lạn,…

Không chỉ đóng phim, Tencent còn hết mình hỗ trợ "gà nhà" trong việc sao tác couple, nâng cao độ nhận diện. Có thể nói, Triệu Lộ Tư có sự nghiệp rực rỡ không hề thua kém đàn chị lâu năm trong nghề là do hậu thuẫn lớn từ phía nền tảng chiếu phim này.

Nhiều khán giả cho rằng có lẽ do drama những ngày qua, Triệu Lộ Tư đã dùng những lời lẽ thô tục mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn. Hành vi này của người đẹp bị đánh giá là thiếu lịch sự, làm mất hình ảnh "em gái nhà bên dễ thương thân thiện".

Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ bênh vực Triệu Lộ Tư cho rằng logo của Tencent biến mất khỏi poster từ hồi tháng 2, còn tin đồn thị phi của nàng tiểu hoa chỉ mới nổ ra, rất có thể nhiều anti ‘mượn gió bẻ măng’, lợi dụng thời cơ, kiếm chuyện dìm cô nàng xuống. Thậm chí, họ còn cho rằng có thể có sự nhầm lẫn, thiếu sót những thông tin trên poster vì Triệu Lộ Tư là ‘át chủ bài’ của Tencent nên ‘ông lớn’ không thể bỏ rơi ‘công chúa’ của mình được.

Hiện tại, thông tin ‘ông lớn’ Tencent rút khỏi đầu tư cho dự án Thần Ẩn vẫn chưa có sự xác nhận chính thức của đoàn làm phim nhưng vẫn gây tranh cãi xôn xao trên mạng xã hội.