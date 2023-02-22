Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week

Sao quốc tế 22/02/2023 19:07

Dù đã bước sang độ tuổi 42 nhưng 'mẹ của Triệu Lộ Tư' vẫn sở hữu nhan sắc lẫn visual đỉnh cao khiến dân tình mê mẩn.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Tăng Lê gây chú ý với khán giả màn ảnh nhỏ khi góp mặt vào những vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn, Phù Đồ Duyên, Vụng Trộm Không Thể Giấu,…Đặc biệt, mỹ nhân còn được dân tình gọi là ‘mẹ của Triệu Lộ Tư’ khi có mối lương duyên nhiều lần vào vai diễn người mẹ của cô nàng trên phim ảnh và cũng khá thân thiết ở ngoài đời. Dù đã bước sang độ tuổi 42 nhưng 'mẹ của Triệu Lộ Tư' vẫn sở hữu nhan sắc lẫn visual đỉnh cao khiến dân tình mê mẩn.

Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 1

Mới đây, Tuần lễ thời trang Milan thu đông diễn ra vào cuối tháng 2 đã thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Bên cạnh những nhà mốt nổi tiếng, các ngôi sao hàng đầu thế giới thì những mỹ nhân Hoa ngữ được vinh dự xuất hiện tại Milan Fashion Week năm nay cũng gây ấn tượng cho khán giả.

Trong số đó, ‘chị đẹp’ Tăng Lê đã gây ấn tượng khán giả với loạt ảnh sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week. Dù diện trang phục với cây đen đơn giản nhưng đã khiến không ít khán giả trầm trồ khen ngợi nhan sắc ngày càng lão hóa ngược của mỹ nhân. Bên cạnh đó, dân tình ngưỡng mộ vóc dáng hoàn hảo miễn chê không kém cạnh các ‘đàn em’ tiểu hoa mới nổi hiện nay.

Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 2Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 3Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 4Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 5Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 6

Tăng Lê từng theo học Học viện Hý kịch Trung Ương và là bạn học với dàn mỹ nhân đình đám Hoa Ngữ như Chương Tử Di, Hồ Tịnh, Viên Tuyền, Mai Đình, Tần Hải Lộ…Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2000. Vẻ đẹp và khí chất như tiên nữ của Tăng Lê khi ấy khiến biết bao người phải rung động, mê mẩn.

Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 7

Sau đó cô tham gia diễn xuất trong một số tựa phim truyền hình trước khi bắt đầu được khán giả chú ý đến. Kỹ năng diễn xuất của Tăng Lê rất "chắc tay", dễ dàng lay động và chạm đến cảm xúc của người xem. Nữ diễn viên có thể thể hiện rất nhiều vai diễn kinh điển trong nhiều năm kể từ khi ra mắt, có thể thấy rằng cô ấy rất tâm huyết với công việc của mình, luôn nỗ lực hết mình trong từng vai diễn.

Loạt ảnh nhan sắc 'lão hóa ngược' của 'mẹ Triệu Lộ Tư' sải bước lên đường tham dự Milan Fashion Week - Ảnh 8

Dù góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng dường như tên tuổi riêng của Tăng Lê không thể bật lên. Nữ diễn viên dường như cũng không màng đến điều ấy mà hướng đến trường phái thực lực. Suốt sự nghiệp, Tăng Lê chưa bao giờ tự tạo hay bị vướng vào scandal, từng bước dựa vào năng lực thực sự của mình trong suốt ngần ấy năm để đi đến hiện tại. Tinh thần đáng ngưỡng mộ như thế này quả là hiếm có trong ngành công nghiệp giải trí ngày nay.

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