Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng

Sao quốc tế 28/02/2023 11:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Nghê Ni tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân trong một sự kiện. Nhân khoảnh khắc đó, cộng đồng mạng liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, không ngừng kêu gọi bộ phim Dã Lữ Nhân nhanh chóng lên sóng.

Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim Dạ Lữ Nhân do Đặng LuânNghê Ni dù đóng máy đã lâu nhưng liệu có được lên sóng hay không vẫn là câu hỏi đang bị bỏ dỡ. Nguyên nhân xuất phát từ việc cách không lâu, nam chính Đặng Luân vướng phải scandal trốn thuế, từ đó dường như rút hẳn khỏi giới giải trí. Chính vì thế, bộ phim có khả năng chịu chung số phận “đắp chiếu”, khó lòng được lên sóng.

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc nữ chính Nghê Ni xuất hiện trong một sự kiện. Đáng chú ý, cô nàng đã gặp lại Cao Diệp, cả hai từng hợp tác trong dự án Dạ Lữ Nhân. Theo đó, khoảnh khắc Nghê Ni khen Cao Diệp quá xinh bất ngờ lên thẳng top 1 hot search của mạng xã hội xứ Trung. Vào đầu năm 2023, nhân vật Trần Thư Đình của Cao Diệp đã tạo ra cơn sốt rất lớn về tạo hình và khí chất trong dự án phim bạo Cuồng Phong.

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 2Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 3

Nhân khoảnh khắc đó, cộng đồng mạng không ngừng kêu gọi bộ phim Dã Lữ Nhân nhanh chóng lên sóng. Vì hastag liên quan đến Đặng Luân không thể được đẩy lên nên cộng đồng mạng đã đào lại loạt ảnh anh chàng thời quay phim này để thay lời muốn nói hóng chờ ngày phim lên sóng.

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 4Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 5Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 6Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 7Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 8Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 9Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 10Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 11Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 12Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 13Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 14Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 15Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 16Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 17Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 18

Trước khi bị phong sát do bê bối trốn thuế, Đặng Luân vốn là diễn viên lưu lượng cao của Cbiz. Tuy nhiên, vì scandal năm 2021 mà con đường trở lại showbiz của mỹ nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi bị gạch tên khỏi các hoạt động giải trí, phim ảnh, Đặng Luân có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 19

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 20

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 21Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng - Ảnh 22

Ngoài ra, người hâm mộ vẫn ở bên cạnh để ủng hộ hoạt động kinh doanh của Đặng Luân. Và dù nam diễn viên từng vướng lùm xùm thuế, nhưng đối với họ, sai phạm đó không đáng để anh bị phong sát triệt để như vậy. Không những thế, khán giả còn dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho anh chàng. Một số khác vẫn luôn mong chờ nam diễn viên sẽ có cơ hội được trở lại hoạt động phim ảnh.

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Từ khóa:   Đặng Luân Nghê Ni Dạ Lữ Nhân sao hoa ngữ cbiz

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