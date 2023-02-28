Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước

Sao quốc tế 28/02/2023 14:33

Thái Thiên Phượng được cho là đã bị giết hại khi ngồi trên xe của chính mình do anh chồng cũ kiêm tài xế riêng lái. Sau đó, các nghi phạm đã đưa thi thể nạn nhân đến một ngôi nhà ở làng Lung Mei, quận Tai Po và thực hiện hành vi phân xác nhằm tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Những ngày qua, vụ án giết hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) gây chấn động Hồng Kông và thế giới. Cô được cho là đã bị giết hại khi ngồi trên xe của chính mình do Anthony Kwong - anh chồng cũ kiêm tài xế riêng lái. Sau đó, các nghi phạm đã đưa thi thể nạn nhân đến một ngôi nhà ở làng Lung Mei, quận Tai Po và thực hiện hành vi phân xác nhằm tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 1

Ngôi nhà này đã được bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng thuê từ đầu tháng 2, cho thấy các nghi phạm nhiều khả năng đã lên kế hoạch tội ác từ trước. Những hình ảnh chụp lại bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm đã được đăng tải trên truyền thông.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 2Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 3Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 4Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 5

Theo những hình ảnh do người thuê nhà trước đó đã chụp, đây là một ngôi nhà rộng rãi, nội thất bên trong tương đối sáng sủa, gạch lát nền màu trắng, tường màu be xám và rèm cửa màu be. Nhà có nhiều phòng với khu bếp liền nhà, có 2 bếp ga.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 6Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 7Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 8

Trước đó, vào ngày HK01 đưa tin cảnh sát Hồng Kông đã tìm được phần đầu của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) trong nồi canh trước đó bị cảnh sát Hồng Kông thu giữ. Phần đầu có nhiều vết tổn thương và bị dập nát. Đội tìm kiếm cũng cho biết phần thi thể còn sót lại rất khó tìm kiếm vì đã bị hung thủ nấu chín và vứt bỏ rải rác ở nhiều nơi có địa hình phức tạp.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 9

Giám đốc Chung Nhã Luân của Cục Hình sự Khu vực Tây Cửu Long đã gặp gỡ giới truyền thông tuyên bố rằng cảnh sát vẫn đang nỗ lực hết sức điều tra vụ án gây rúng động và không muốn từ bỏ bất kỳ manh mối nào. 

Theo truyền thông Hong Kong, cảnh sát có kế hoạch tiến hành hoạt động tìm kiếm tại bãi rác Tây Cửu Long. Việc triển khai đã được bắt đầu vào thứ Hai. Được biết, cảnh sát không chỉ hy vọng tìm thấy hài cốt của người đã khuất mà còn đang tích cực tìm kiếm thêm bằng chứng. Bãi rác Tây Cửu Long có diện tích khoảng bằng một sân bóng đá, là nơi luôn chứa hàng nghìn tấn rác của thành phố. Vì vậy ước tính lực lượng chức năng phải mất ít nhất hai đến ba ngày mới hoàn tất công tác tìm kiếm.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 10

Được biết, vào ngày 21/2, Thái Thiên Phượng đi đón con trên chiếc xe do anh chồng cũ làm tài xế. Sau đó, chồng cũ của cô lên xe và xảy ra tranh cãi với người mẫu. Cô bị đánh ngất sau đó được đưa về nơi gây án. Cảnh sát tìm thấy trên xe có nhiều vết máu.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 11

Chiều ngày 24/2, cảnh sát tìm thấy một số bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng tại một căn nhà thuê và thu thập được chứng minh thư, thẻ tín dụng, túi xách. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một máy xay thịt, cưa điện, tủ lạnh,...

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 12

Sau khi ra tay sát hại vợ cũ, Alex Kwong phi tang, còn dự định trở về giúp gia đình phân xác cô. Khi sự việc bại lộ, hắn muốn tẩu thoát nhưng bị cảnh sát bắt giữ trong lúc đang chờ tàu.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 13

HK01 cho biết thêm gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng sống nhờ vào sự giúp đỡ của cô suốt 10 năm qua. Cả gia đình đều từng vướng bê bối. Trong đó, cha chồng vốn là cảnh sát nhưng vướng nghi án hiếp dâm nên đã bị cho nghỉ hưu sớm.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát Thái Thiên Phượng, tình tiết cho thấy các nghi phạm đã lên sẵn kế hoạch tội ác từ trước - Ảnh 14

Chồng cũ từng bị truy tố vì lừa tiền 4 người đồng tính, nợ 5 triệu HKD, bị bắt giữ sau đó bỏ trốn. Nữ người mẫu phải trả nợ thay chồng. Anh trai chồng cũ bị ngân hàng kiện vì thiếu nợ, mẹ chồng cũng bị tòa ban lệnh phá sản. Trước đó, Thái Thiên Phượng để anh trai chồng cũ lái xe cho mình nhằm tạo công việc cho anh.

Những điểm trùng hợp đến rùng mình của 2 vụ án Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida

Những điểm trùng hợp đến rùng mình của 2 vụ án Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida

Mới đây, một số cư dân mạng đã bất ngờ phát hiện những điểm trùng hợp đến rùng mình giữa vụ án của Thái Thiên Phượng và nữ diễn viên 'Chiếc Lá Cuốn Bay' - Tangmo Nida. Cả 2 nạn nhân này đều trong 2 vụ án gây rúng động dư luận Châu Á và quốc tế.

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