Loạt ảnh đen trắng gây thương nhớ của Châu Tấn năm 19 tuổi lần đầu được tiết lộ

Trong dàn diễn viên đình đám hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “Quốc bảo diễn xuất” của Trung Quốc. Mặc dù không sở hữu một nhan sắc của đại mỹ nhân nhưng Châu Tấn luôn biết cách gây thương nhớ cho khán giả trong mỗi dự án phim mà cô tham gia, bất kể đó là khi cô 19 tuổi hay hiện tại đã bước sang tuổi U50.

Mới đây, mạng xã hội hội lan truyền bộ ảnh đen trắng của Châu Tấn năm 19 tuổi được nhiếp ảnh gia Nan Yi lần đầu tiết lộ. Đáng chú ý, nhan sắc thời thiếu nữ của Châu Tấn có đường nét khuôn mặt thanh tú cùng biểu cảm sống động. Điều này là minh chứng cho thấy ‘Đại hoa đán’ như được sinh ra để trở thành một diễn viên. Nhiều khán giả cũng cho rằng Châu Tấn hiện tại không có nhiều khác biệt so với hồi còn trẻ. Đặc biệt đôi mắt vô cùng linh động và có cảm giác như chứa đựng cả một câu chuyện.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Thậm chí, nữ diễn viên còn được coi là “nỗi ám ảnh” của sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Theo đó, một sinh viên của trường này từng “than vãn” trên mạng xã hội rằng Châu Tấn luôn xuất hiện trong mỗi kỳ thi của họ: “Kỳ nghỉ của tôi là xem Hậu Cung Như Ý Truyện và điểm mấu chốt là xem cảnh khóc của Nhàn Phi (Châu Tấn) sau khi bôi thuốc cho thái giám Lý Ngọc (Hoàng Hựu Minh thủ vai). Kỳ thi cảnh khóc lúc đi học lại chính là yêu cầu làm ra được kiểu rơi nước mắt đầy vẻ ẩn nhẫn đó như Châu Tấn. Áp lực lớn như núi…”

Không chỉ vậy, một phân cảnh huyền thoại khác của Châu Tấn trong bộ phim Cao Lương Đỏ hay Họa Bì cũng là một bài thử thách khó nhằn đối với sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

“Cảnh cười sau khi hành sự xong trong Cao Lương Đỏ chúng tôi cười suốt mấy ngày cũng không thể bắt chước được cảm xúc cười từ trong ra ngoài như vậy. Diễn xuất của Châu Tấn thành thần rồi.

Trong Họa Bì sau khi cãi nhau với thằn lằn, đoạn xoay vòng đầy vẻ bất an đó, thực sự quá uyển chuyển. Nếu Như Yêu, Họa Bì, Suy Đoán Của Mễ đều được dùng làm tài liệu giảng dạy cho chúng tôi nhiều nhất. Nếu như tôi có thể có được sự thông minh tài trí đó của Châu Tấn, dù nằm mơ thì khi tỉnh dậy cũng thật vui vẻ” - Người này chia sẻ thêm.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Châu Tấn không chấp nhận “đóng khung” bản thân. Nữ diễn viên luôn chịu khó tìm hiểu và chấp nhận thử thách mình trong nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Chính sự linh hoạt và tài tình trong diễn xuất của Châu Tấn đã giúp cô luôn duy trì được sức nóng tên tuổi trong giới điện ảnh Trung Quốc trong nhiều năm qua.