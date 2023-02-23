Đoàn phim Như Ý Truyện hội ngộ sau 5 năm phim lên sóng, có đủ mặt 2 'vị hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết

Đã 5 năm kể từ khi dự án cổ trang bom tấn Hậu Cung Như Ý Truyện lên sóng, bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả bởi những tình tiết gây cấn, day dứt trong phim. Chính vì thế, dù kết thúc đã lâu, nhưng những thông tin lẫn sự kiện liên quan đến bộ phim lẫn các diễn viên trong phim luôn được công chúng chú ý.

Mới đây, trên trang Weibo của nhà sản xuất phim Hậu Cung Như Ý Truyện đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ quy mô nhỏ của dàn diễn viên trong phim. Theo đó, nhà sản xuất phim tiết lộ mọi người đã có dịp hồi tưởng về khoảng thời gian 8 tháng bên nhau quay phim “Thực sự rất hoài niệm về khoảng thời gian chúng ta cùng quây quần bên nhau đọc kịch bản!”.

Đáng chú ý là sự góp mặt đầy đủ của hai vị hoàng hậu Kế Hoàng Hậu (Châu Tấn) và Hiếu Hiền Hoàng Hậu (Đổng Khiết) cùng hai vị Lệnh Ý Hoàng Quý Phi (Lý Thuần) và Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi (Đồng Dao). Tuy nhiên lại thiếu vắng đi những gương mặt đặc biệt như Càng Long Đế (Hoắc Kiến Hoa), Du Quý Phi (Trương Quân Ninh) và Gia Quý Phi (Tân Chỉ Lôi).

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng trẻ trung của Đồng Dao. Bên cạnh đó, khán giả còn đặc biệt chú ý đến thần thái của Đổng Khiết đúng chuẩn 'mẫu nghi thiên hạ' từ trong phim đến ngoài đời, họ cho rằng dù nữ diễn viên mặc đồ thường nhưng gương mặt vẫn khí chất ngút trời.

Trước đó, vào năm 2019, đoàn phim cũng có dịp tụ hội cùng nhau đón năm mới trong bầu không khí thân tình ấm áp. Theo đó, các ngôi sao trong phim đều xuất hiện với trang phục giản dị, để mặt mộc và vui vẻ uống rượu rồi chụp ảnh kỷ niệm tập thể bên nhau, đạo diễn phim khi đăng ảnh không quên kèm theo dòng nhắn gửi: "Phim đã hết nhưng người vẫn còn đây".

Hậu Cung Như Ý Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lưu Liễm Tử. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời đầy ân oán, bi ai của Kế Hoàng hậu Như Ý. Khi còn trẻ, Như Ý và Càn Long từng có mối tình thanh mai trúc mã. Sau đó, Như Ý đến với Tử Cấm Thành, trở thành Nhàn Phi cao cao tại thượng. Vì quá được Càn Long yêu thương nên Như Ý mới năm lần bảy lượt rơi vào hiểm cảnh. Nàng bị vu oan giết hoàng tự, bị đẩy vào lãnh cung và suýt bị hỏa hoạn thiêu chết.

Đến lúc Như Ý gột sạch hàm oan, từ lãnh cung trở ra thì cuộc đời nàng lại rơi vào tấn bi kịch khác. Do Càn Long ghen tuông tàn bạo, Như Ý đã tuyệt vọng đến mức mất đi niềm tin. Cuối đời, nàng mắc bệnh lao và qua đời.